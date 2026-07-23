Tres mujeres sin hogar estrenan el primer piso compartido de Santa Cruz de Tenerife para personas en "exclusión residencial"

Tres mujeres sin hogar han estrenado el primer piso compartido de Santa Cruz de Tenerife destinado a personas en "exclusión residencial". Así lo anunció este jueves, 23 de julio, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien explicó que esta casa forma parte de la iniciativa de Provivienda denominada Housing Led, una modalidad residencial que busca consolidar la autonomía de ciudadanos que ya han iniciado su proceso de recuperación.

Las personas que ahora comparten un hogar en este piso de la capital chicharrera cerraron hace un mes su etapa en el Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz, conocido como albergue municipal y situado en el barrio de Azorín. De esta forma, destacó el regidor, estas vecinas comienzan una nueva etapa "gracias a los recursos impulsados por el Ayuntamiento para combatir el sinhogarismo".

Bermúdez recordó que este primer piso Housing Led se suma a otra iniciativa puesta en marcha ya hace años, Housing First. La diferencia es que la primera está destinada a personas que se encuentran en situación de "exclusión residencial" sin que necesariamente tengan que dormir en la vía pública. Los pisos de Housing First están más dirigidos a aquellos ciudadanos que llevan tiempo en la calle y cuya autonomía es menor. En la actualidad, el municipio cuenta con una decena de viviendas de este tipo.

"El acceso a una vivienda estable es el primer paso para que muchas personas puedan reconstruir su proyecto de vida. Desde el Ayuntamiento estamos impulsando nuevas fórmulas de intervención social que sitúan a la persona en el centro y que ofrecen respuestas más dignas, eficaces y adaptadas a las nuevas realidades del sinhogarismo", comentó el alcalde

La concejala de Políticas Sociales, la nacionalista Charín González, señaló que las tres mujeres que actualmente residen en esta primera vivienda de Housing Led llegaron al recurso tras completar una primera fase de intervención en el Centro Municipal de Acogida. "Desde hace un mes trabajan, junto al equipo técnico, aspectos relacionados con la convivencia, la gestión doméstica y el acceso al empleo, con el objetivo de dar el paso definitivo hacia una vivienda independiente". González aprovechó para recordar que en lo que va de año dieciséis personas han conseguido abandonar la calle en Santa Cruz.