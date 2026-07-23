Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones

Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico en el centro de la ciudad. El pleno del Ayuntamiento aprobará de manera definitiva este viernes, 24 de julio, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la que se limitará el acceso a determinados vehículos en el casco histórico, en el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta estas vías y toda la zona externa a las mismas.

El texto íntegro de la nueva ordenanza se publicará en las próximas semanas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento a partir del cual, ésta entrará en vigor. Eso sí, las cámaras, sensores y toda la logística necesaria no se pondrán en marcha hasta dentro de 18 meses, según lo aclara la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC). "Durante esta primera fase no habrá restricciones al tráfico, sino que se llevará a cabo una intensa campaña informativa para preparar a la ciudadanía y para que se realice la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos", añade la edil.

Pasado dicho periodo "informativo", las limitaciones para el acceso al centro de la capital se harán efectivas y comenzarán a llegar las primeras sanciones, aunque, matiza Alonso, durante otros 18 meses los conductores no tendrán que pagarlas. Por lo tanto, la implantación 'real' de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife arrancará en 2029, cuando los ciudadanos ya estarán obligados a abonar las multas. En líneas generales, la cuantía de las sanciones para los coches que circulen por una zona restringida sin autorización o sin disponer del distintivo ambiental exigido será de 200 euros.

"El área de Movilidad ya está trabajando de manera interna para probar todo el sistema destinado a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, pues la ordenanza entrará en vigor en breve, pero la población no verá las restricciones hasta dentro de un año y medio. Será entonces cuando se empiece a multar a los infractores, pero sin cobrar durante otros 18 meses", explica la concejala.

Alegaciones

Durante el periodo de información pública de la ordenanza, paso previo a su aprobación definitiva, se presentaron una treintena de alegaciones por parte de asociaciones de vecinos, sindicatos, particulares, partidos políticos y colegios profesionales. Tras analizar cada una de las propuestas planteadas, el Ayuntamiento procedió a la modificación de cinco artículos de la nueva normativa, aceptando "total o parcialmente" una quincena de las alegaciones registradas.

Entre éstas, la edil de Movilidad destaca la mejora del sistema de registro de los vehículos para determinados colectivos, como la distribución de mercancías y los establecimientos turísticos. "Se flexibilizará el control de flotas para que haya un registro conjunto , de manera que no se tenga que ir matrícula por matrícula", comenta Alonso.

La edil de Movilidad aclara que las primeras sanciones no llegarán hasta el año 2029, tras un periodo informativo

Aprovecha para recordar que la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes es una obligación impuesta por el Gobierno de España. "El Ayuntamiento de Santa Cruz no está de acuerdo con la puesta en marcha de la ZBE en el centro de esta ciudad, pues creemos que no la necesita, tal y como también lo ha apuntado en varias ocasiones el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC)", asevera la edil.

Por este motivo, agrega, el Consistorio chicharrero ha redactado una ordenanza "muy laxa", con el objetivo de ocasionar las menores molestias posibles a los ciudadanos y comerciantes. Alonso también informa de que si el Ayuntamiento no aprobaba esta normativa antes de septiembre, perdería los 11 millones de euros ya invertidos en diferentes actuaciones, como la obra de la calle de La Rosa o la adquisición de guaguas eléctricas, "tal y como nos lo advirtió el Ejecutivo central".

Restricciones

En Santa Cruz de Tenerife, las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001, es decir, que tengan más de 25 años, y a los de diesel matriculados antes del 1 de enero de 2026, es decir, que tengan más de 20 años. Para dichas restricciones, el Ayuntamiento establecerá un horario, de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas. Éstas no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, patinetes y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, «que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite», explica la edil de Movilidad.

Con respecto a los vehículos que, en un principio, sí se verían afectados por las limitaciones, los de gasolina con más de 25 años y los de diesel con más de 20, la ordenanza contempla un "amplio número de exenciones para facilitar su acceso, previo cumplimiento de determinados requerimientos", como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito.