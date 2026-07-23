Perú y Santa Cruz de Tenerife se van de fiesta: el parque Las Indias acogerá la tercera Feria Gastrocultural

El parque Las Indias, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, acogerá este sábado, 25 de julio, la tercera edición de la Feria Gastrocultural Peruana, un evento organizado por la Comunidad Peruana de Tenerife y el Ayuntamiento chicharrero. El encuentro se desarrollará entre las 12:00 y las 18:00 horas, y el acceso será gratuito. Según lo explica el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), la feria está diseñada "para disfrutar en familia". "Los sabores tradicionales, la música en vivo y la riqueza cultural de Perú serán los verdaderos protagonistas".

El regidor destaca que el evento reunirá a diferentes referentes de la cocina peruana en Tenerife como los restaurantes Edtoart, Millo, Mistura, Aroma y Sabor, Machu Picchu, Pollos a la Brasa, Ceviche N1 y Ceviboom, además de los negocios Congelados Alba y Mel chio. "Los asistentes podrán saborear auténticos productos latinos como ceviches, causas limeñas o ajís de gallina, mientras disfrutan de un ambiente festivo con música en directo, danzas folclóricas y artesanía tradicional para toda la familia".

El alcalde subraya la importancia de la feria para la integración local. "Nuestra ciudad se enriquece con la diversidad. Este evento es una invitación a celebrar la convivencia y a descubrir de cerca la riqueza del Perú a través de su arte y su gastronomía".

Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González (PP), puso el foco en el valor del espacio público, ya que “queremos que el parque Las Indias se consolide como un gran punto de encuentro vecinal". "Esta feria es la excusa perfecta para celebrar la convivencia, dar voz a distintas culturas y aprender juntos en un ambiente festivo".