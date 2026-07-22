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Santa Cruz de Tenerife recaudará seis millones de euros más este año por la tasa de la basura

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé recaudar este año por la tasa de la basura 15,7 millones de euros, un 60,2% más que en 2025, debido al incremento del recibo. El abono obligatorio se reclamará entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre.

Servicios municipal de recogida de residuos en Santa Cruz de Tenerife.

Servicios municipal de recogida de residuos en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La recaudación por la tasa de la basura en Santa Cruz de Tenerife aumentará este año un 60,2%. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé ingresar por el cobro de este tributo 15,7 millones de euros, casi seis millones más que en el ejercicio anterior, debido al incremento del recibo.

El área de Hacienda, que dirige el concejal nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, ha aprobado los padrones de contribuyentes correspondientes al presente ejercicio de la tasa de gestión de residuos de competencia municipal. El abono obligatorio de los recibos se reclamará entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, tanto a los vecinos, en relación a sus viviendas, como a las empresas.

En concreto, por la tasa de basura residencial, es decir, la que corresponde a las viviendas, el Consistorio cacharrero tiene previsto recaudar 10.090.573 euros. El año pasado, el área de Hacienda ingresó unos 6,3 millones a través del cobro de 90.407 recibos. Y en relación a la tasa de residuos de las empresas, se estima recaudar 5,6 millones. En 2025, fueron 3,5 millones a través de 13.497 recibos.

La Ley de Residuos 7/2022 obliga a los ayuntamientos a mejorar la gestión de los residuos en sus municipios, implantando la recogida separada obligatoria de biorresiduos, textiles, aceites usados y residuos peligrosos. Asimismo, se establece la obligación de que pague más, quien más contamine, imponiendo una tasa específica e individualizada y no deficitaria para los municipios.

En el caso de Santa Cruz, y debido al conocido como 'basurazo', el Ayuntamiento ha aprobado que la cuantía de la tasa de la basura para las viviendas se calcule en función del valor catastral y del número de residentes. Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de hasta 24.000 euros, las cuantías oscilarán entre los 70,98 euros al año, en el caso de que sólo haya un residente, y los 132,50 euros, si los residentes son siete o más. Para las casas de más de un millón de euros, el recibo puede alcanzar los 389,69 euros. Y en el caso de las empresas, el recibo se calculará en función del valor catastral y de los usos. Por ejemplo, para un local de ocio, las cuantías oscilarán entre los 98,37 y los 24.591,46 euros. En líneas generales, en la capital chicharrera, la tasa de residuos ha aumentado en torno al 50% como media.

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