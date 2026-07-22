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Santa Cruz de Tenerife precinta el acceso a la antigua fábrica de Celgán debido a la quema de rastrojos

La Políca Local de Santa Cruz precinta el acceso a la antigua fábrica de Celgán, abandonada desde hace 21 años, debido a la quema de rastrojos

Antigua fábrica de Celgán, localizada en el barrio de Tío Pino de Santa Cruz de Tenerife.

Antigua fábrica de Celgán, localizada en el barrio de Tío Pino de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha precintado la entrada a la antigua fábrica de Celgán debido a la quema de rastrojos, según informan fuentes del Ayuntamiento chicharrero. El inmueble, ubicado en el barrio de Tío Pino, lleva abandonado desde hace 21 años y poco se sabe del paradero de sus propietarios.

En el año 2015, el Consistorio capitalino, a través de la Gerencia de Urbanismo, demolió parte de la antigua fábrica ante su estado de ruina y peligrosidad, para lo que tuvo que desalojar a "okupas" que pernoctaban en el interior. Lo hizo por la vía de la ejecución subsidiaria porque "fue imposible" localizar a la empresa que en aquel entonces figuraba como propietaria, Promociones Amojo.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha podido recuperar el coste del derribo, que ascendió a más de 200.000 euros, y tampoco se ha podido cobrar la sanción que se impuso a la citada entidad, de unos 150.000 euros, "pues no atendió ninguno de los requerimientos emitidos por la Corporación local".

Tras aquella demolición parcial, se tapiaron todas los accesos a la parte del inmueble que quedó en pie para evitar su ocupación. Sin embargo, y según lo han confirmado fuentes del área de Seguridad, se siguen produciendo incidentes en el solar, "sobre todo incendios de colchones, enseres y rastrojos".

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La concejala responsable de la Gerencia de Urbanismo, Zaida González, del PP, indica que aún hay expedientes abiertos para que los propietarios tomen medidas de seguridad en el inmueble. "Son ellos los que tienen que decidir el futuro uso de este terreno", apunta la edil.

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