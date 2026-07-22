Santa Cruz de Tenerife modifica su presupuesto para intervenir en las playas de Las Gaviotas y de Las Teresitas
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará una modificación de crédito de 15 millones de euros para financiar actuaciones en los barrios, como el reasfaltado de calles y el acondicionamiento de aparcamientos. También incluye casi un millón de euros para intervenir en el talud de Las Gaviotas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará al pleno de este viernes, 24 de julio, una modificación de crédito de más de 15 millones de euros para financiar actuaciones en distintos distritos. El mayor bloque, de casi seis millones de euros, incluye 3,2 millones para la mejora integral de los campos de fútbol de Barranco Grande y Tincer, 800.000 euros para acondicionar vías del Distrito Suroeste, 600.000 euros para mejorar el entorno del colegio San Fernando y 75.000 euros para el proyecto de la futura sede de la Banda Municipal.
Otros 5,9 millones de euros se destinan a sostenibilidad y servicios públicos. De ellos, cuatro millones financiarán un nuevo plan de reasfaltado de calles y zonas peatonales y 412.000 euros, la repavimentación de aparcamientos provisionales. También se reservan 920.000 euros para poder intervenir en el talud de la playa de Las Gaviotas, 478.336 euros para el drenaje del barranco del Cercado y 100.000 euros para una red provisional de saneamiento en la playa de Las Teresitas.
La modificación incorpora además 780.000 euros para impermeabilizar edificios municipales y 1,13 millones para rehabilitar viviendas en Añaza II y Los Gladiolos IV.
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