Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

Santa Cruz de Tenerife modifica su presupuesto para intervenir en las playas de Las Gaviotas y de Las Teresitas

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará una modificación de crédito de 15 millones de euros para financiar actuaciones en los barrios, como el reasfaltado de calles y el acondicionamiento de aparcamientos. También incluye casi un millón de euros para intervenir en el talud de Las Gaviotas

Desprendimientos en la playa de Las Gaviotas.

Desprendimientos en la playa de Las Gaviotas. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará al pleno de este viernes, 24 de julio, una modificación de crédito de más de 15 millones de euros para financiar actuaciones en distintos distritos. El mayor bloque, de casi seis millones de euros, incluye 3,2 millones para la mejora integral de los campos de fútbol de Barranco Grande y Tincer, 800.000 euros para acondicionar vías del Distrito Suroeste, 600.000 euros para mejorar el entorno del colegio San Fernando y 75.000 euros para el proyecto de la futura sede de la Banda Municipal.

Otros 5,9 millones de euros se destinan a sostenibilidad y servicios públicos. De ellos, cuatro millones financiarán un nuevo plan de reasfaltado de calles y zonas peatonales y 412.000 euros, la repavimentación de aparcamientos provisionales. También se reservan 920.000 euros para poder intervenir en el talud de la playa de Las Gaviotas, 478.336 euros para el drenaje del barranco del Cercado y 100.000 euros para una red provisional de saneamiento en la playa de Las Teresitas.

Noticias relacionadas y más

La modificación incorpora además 780.000 euros para impermeabilizar edificios municipales y 1,13 millones para rehabilitar viviendas en Añaza II y Los Gladiolos IV.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mandos de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife analizan la fórmula para reflotar la unidad tras cuatro años después
  2. Feijóo lanza a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a Carmen Pérez
  3. De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra
  4. Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
  5. Santa Cruz de Tenerife intensifica la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno de la avenida de Anaga
  6. Los vigilantes del Ayuntamiento de Santa Cruz aclaran sus competencias en Los Charcos de Valleseco tras la denuncia sindical
  7. Presupuestos Participativos: San Andrés reivindica su identidad con una escultura dedicada a las pescadoras
  8. La Policía Local de Santa Cruz pone fin al conflicto con el Ayuntamiento: habrá mejora salarial que alcanzará los 250 euros en 2031

Santa Cruz de Tenerife modifica su presupuesto para intervenir en las playas de Las Gaviotas y de Las Teresitas

Santa Cruz de Tenerife modifica su presupuesto para intervenir en las playas de Las Gaviotas y de Las Teresitas

Santa Cruz de Tenerife recaudará seis millones de euros más este año por la tasa de la basura

Santa Cruz de Tenerife recaudará seis millones de euros más este año por la tasa de la basura

Santa Cruz de Tenerife precinta el acceso a la antigua fábrica de Celgán debido a la quema de rastrojos

Santa Cruz de Tenerife precinta el acceso a la antigua fábrica de Celgán debido a la quema de rastrojos

"Roma Eterna: el imperio del Carnaval": Santa Cruz de Tenerife busca el diseño definitivo para el cartel de su próxima edición

"Roma Eterna: el imperio del Carnaval": Santa Cruz de Tenerife busca el diseño definitivo para el cartel de su próxima edición

Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina

Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina

Taxis y guaguas, atrapados en los controles de alcoholemia de los eventos de Santa Cruz de Tenerife: la Gremial exige paso prioritario

Taxis y guaguas, atrapados en los controles de alcoholemia de los eventos de Santa Cruz de Tenerife: la Gremial exige paso prioritario

El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife también celebra la Gesta del 25 de julio de 1797: la ruta será gratis para los residentes

El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife también celebra la Gesta del 25 de julio de 1797: la ruta será gratis para los residentes

La avenida de Anaga exigirá ante la Justicia el cierre de las siete discotecas si el ruido en esta calle de Santa Cruz de Tenerife no desaparece

La avenida de Anaga exigirá ante la Justicia el cierre de las siete discotecas si el ruido en esta calle de Santa Cruz de Tenerife no desaparece
Tracking Pixel Contents