"Roma Eterna: el imperio del Carnaval": Santa Cruz de Tenerife busca el diseño definitivo para el cartel de su próxima edición

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante el área de Fiestas, ha emitido un recordatorio a la comunidad artística para señalar que el próximo 29 de julio concluirá el plazo de recepción de propuestas para el concurso del cartel e imagen gráfica del Carnaval 2027, cuyo tema oficial será "Roma Eterna: el imperio del Carnaval".

La convocatoria está dirigida a diseñadores, ilustradores, fotógrafos y creadores vinculados al sector de las artes plásticas y visuales. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha remarcado que el cartel representa "un símbolo que refleja la esencia de la fiesta y un emblema que enriquece el patrimonio artístico de la ciudad", mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, animó a los artistas a formar parte de la historia del certamen participando en un proceso que "reconoce el trabajo artístico con una dotación económica acorde a su importancia".

Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, la pasada edición. / E. D.

Fases del concurso y dotación económica

El certamen cuenta con un sistema de selección estructurado en varias etapas con incentivos económicos para los participantes seleccionados:

Primera fase: un comité evaluador elegirá cinco propuestas finalistas . Cada uno de los autores seleccionados percibirá una asignación de 1.000 euros y dispondrá de un plazo de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa a partir del diseño inicial.

un comité evaluador elegirá . Cada uno de los autores seleccionados percibirá una asignación de y dispondrá de un plazo de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa a partir del diseño inicial. Fase de votación: una vez finalizado el desarrollo gráfico, se abrirá un periodo de votación popular de siete días en el que la ciudadanía elegirá el cartel definitivo.

una vez finalizado el desarrollo gráfico, se abrirá un periodo de en el que la ciudadanía elegirá el cartel definitivo. Premio ganador: la obra más votada por el público recibirá una dotación económica principal de 12.000 euros.

Tramitación de candidaturas

Las propuestas deben tramitarse exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las bases reguladoras completas y los detalles técnicos del formato están disponibles para su consulta en el portal oficial www.carnavaldetenerife.com.