Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedri sigue su tradiciónBono único guaguas CanariasCocaína en un peluche en TenerifeCD TenerifeReconciliar a turistas y población localTiempo en TenerifeGesta del 25 de julio de 1797Desatasco TF-5Caso Plus Ultra
instagramlinkedin

"Roma Eterna: el imperio del Carnaval": Santa Cruz de Tenerife busca el diseño definitivo para el cartel de su próxima edición

Diseñadores, ilustradores y creadores de las artes visuales pueden enviar sus propuestas telemáticas antes de que concluya el periodo de recepción

Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife

Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante el área de Fiestas, ha emitido un recordatorio a la comunidad artística para señalar que el próximo 29 de julio concluirá el plazo de recepción de propuestas para el concurso del cartel e imagen gráfica del Carnaval 2027, cuyo tema oficial será "Roma Eterna: el imperio del Carnaval".

La convocatoria está dirigida a diseñadores, ilustradores, fotógrafos y creadores vinculados al sector de las artes plásticas y visuales. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha remarcado que el cartel representa "un símbolo que refleja la esencia de la fiesta y un emblema que enriquece el patrimonio artístico de la ciudad", mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, animó a los artistas a formar parte de la historia del certamen participando en un proceso que "reconoce el trabajo artístico con una dotación económica acorde a su importancia".

Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, la pasada edición. / E. D.

Fases del concurso y dotación económica

El certamen cuenta con un sistema de selección estructurado en varias etapas con incentivos económicos para los participantes seleccionados:

  • Primera fase: un comité evaluador elegirá cinco propuestas finalistas. Cada uno de los autores seleccionados percibirá una asignación de 1.000 euros y dispondrá de un plazo de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa a partir del diseño inicial.
  • Fase de votación: una vez finalizado el desarrollo gráfico, se abrirá un periodo de votación popular de siete días en el que la ciudadanía elegirá el cartel definitivo.
  • Premio ganador: la obra más votada por el público recibirá una dotación económica principal de 12.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Tramitación de candidaturas

Las propuestas deben tramitarse exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las bases reguladoras completas y los detalles técnicos del formato están disponibles para su consulta en el portal oficial www.carnavaldetenerife.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mandos de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife analizan la fórmula para reflotar la unidad tras cuatro años después
  2. Feijóo lanza a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a Carmen Pérez
  3. De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra
  4. Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
  5. Santa Cruz de Tenerife intensifica la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno de la avenida de Anaga
  6. Los vigilantes del Ayuntamiento de Santa Cruz aclaran sus competencias en Los Charcos de Valleseco tras la denuncia sindical
  7. Presupuestos Participativos: San Andrés reivindica su identidad con una escultura dedicada a las pescadoras
  8. La Policía Local de Santa Cruz pone fin al conflicto con el Ayuntamiento: habrá mejora salarial que alcanzará los 250 euros en 2031

"Roma Eterna: el imperio del Carnaval": Santa Cruz de Tenerife busca el diseño definitivo para el cartel de su próxima edición

"Roma Eterna: el imperio del Carnaval": Santa Cruz de Tenerife busca el diseño definitivo para el cartel de su próxima edición

Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina

Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina

Taxis y guaguas, atrapados en los controles de alcoholemia de los eventos de Santa Cruz de Tenerife: la Gremial exige paso prioritario

Taxis y guaguas, atrapados en los controles de alcoholemia de los eventos de Santa Cruz de Tenerife: la Gremial exige paso prioritario

El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife también celebra la Gesta del 25 de julio de 1797: la ruta será gratis para los residentes

El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife también celebra la Gesta del 25 de julio de 1797: la ruta será gratis para los residentes

La avenida de Anaga exigirá ante la Justicia el cierre de las siete discotecas si el ruido en esta calle de Santa Cruz de Tenerife no desaparece

La avenida de Anaga exigirá ante la Justicia el cierre de las siete discotecas si el ruido en esta calle de Santa Cruz de Tenerife no desaparece

Santa Cruz de Tenerife intensifica la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno de la avenida de Anaga

Santa Cruz de Tenerife intensifica la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno de la avenida de Anaga

Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro

Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro

Zafarrancho de limpieza en Barranco Grande durante tres días

Zafarrancho de limpieza en Barranco Grande durante tres días
Tracking Pixel Contents