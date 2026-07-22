Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales

Los empresarios del ocio nocturno de la avenida de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se comprometen a tomar medidas para evitar el cierre de sus discotecas ante las quejas vecinales por ruidos. Entre éstas se encuentran el refuerzo de la presencia de controladores de acceso para gestionar de una manera "más eficiente" la doble puerta de los locales y para "dialogar" con los clientes que se encuentren en el exterior, instándoles a no generar alboroto en la calle.

De esa forma, los empresarios pretenden sellar la paz con los residentes de la avenida de Anaga, que amenazan con acudir a la justicia para exigir el cese de la actividad de las siete discotecas ubicadas en el frente marítimo de la capital si el ruido no desaparece, sobre todo el provocado por la clientela en la vía pública hasta altas horas de la madrugada.

La Asociación de Vecinos La Muralla ha contratado a la abogada de Las Palmas de Gran Canaria especializada en la lucha contra el ruido, Yomara García Viera, para solucionar este conflicto. En primera instancia, y según lo ha aclarado este colectivo, se intentará resolver por la vía extrajudicial, intentando llegar a un acuerdo. Eso sí, en el caso de que no se tomen medidas, tanto por parte de los empresarios como por parte del Ayuntamiento chicharrero, la asociación reclamará directamente ante los tribunales el cierre de las discotecas, "tal y como ha ocurrido en otros lugares del país". Los vecinos no entienden cómo el Consistorio capitalino pudo otorgar en su momento licencias para siete discotecas "en 100 metros" en una zona residencial.

Los empresarios han mostrado su "plena disposición" a colaborar. "Ya hemos mantenido diferentes encuentros con los representantes de los vecinos de la zona para tomar medidas de manera conjunta, con el objetivo de convivir de manera armoniosa. Nosotros entendemos su situación y ellos entienden la importancia de la zona en la economía y ocio de Santa Cruz. Queremos trabajar codo con codo para lograr una zona viable y respetuosa con el descanso de los vecinos".

Los locales piden la colaboración de la Policía para controlar la práctica del botellón en el frente marítimo de la ciudad

Los responsables de las discotecas señalan que también han hablado con la Policía Local de Santa Cruz para reforzar, de manera conjunta con la Policía Nacional, el control del "botellón" (consumo de alcohol en la calle) en la avenida de Anaga. El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Seguridad, ha anunciado que intensificará la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno del frente marítimo del centro de la ciudad, con el fin de reducir las molestias a los vecinos.

Los residentes de la realmente denominada avenida Francisco de La Roche, conocida como avenida de Anaga, han explicado que el principal problema que sufre esta zona es el ruido que genera la clientela de las discotecas en la calle. Ésta sale a la calle a fumar, a hablar e, incluso, a practicar el 'botellón'. Aseguran que es una situación que tienen que soportar todos los días, pues de las siete discotecas ubicadas en esta vía, algunas permanecen abiertas de lunes a domingo, hasta las seis y media de la madrugada, "toda la semana", y otras, de jueves a domingo.

Pero no es éste el único problema que genera el ocio en esta zona de la ciudad, según la Asociación La Muralla. Ésta también denuncia el incumplimiento de los horarios de cierre por parte de algunas de las 22 terrazas ubicadas en la avenida de Anaga. Desde enero del año pasado, las mesas y sillas deben recogerse a las 23:30. Solo los viernes y los sábados pueden quedarse hasta la 01:30 horas.