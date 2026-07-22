Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina

El imparable auge del alquiler vacacional en Santa Cruz de Tenerife también da pie al ingenio y a las ocurrencias de algunos propietarios. Tras el polémico caso de las tiendas de campaña en la parte alta de un edificio de La Salle detectado en febrero de 2024, que acabó con una sanción de 15.000 euros para los responsables, de nuevo una azotea protagoniza un expediente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento chicharrero. En este caso, se trata de un lavadero convertido en un coqueto loft, situado en el céntrico barrio de El Toscal. El Consistorio ha incoado un expediente de actividad clandestina contra los propietarios por ejercer la actividad de vivienda vacacional "sin contar con título habilitante".

En concreto, y según la notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de julio, dicha actividad se está llevando a cabo en uno de los lavaderos de la azotea del edificio ubicado en el número 90 de la calle San Vicente Ferrer, en la cuarta planta. El citado inmueble se encuentra en las proximidades del parque García Sanabria, en el Distrito Centro-Ifara. Precisamente, en una conocida plataforma digital de búsqueda de alquiler vacacional, este loft se oferta con la denominación de "Buhardilla en el parque". Dispone de todas las comodidades y está completamente equipado. Para poder alquilarlo, se exige una estancia mínima de siete días, por un precio de 403 euros aproximadamente, lo que supone una media de 57 euros la noche para dos personas.

"Coqueto estudio"

"Coqueto estudio, ideal para una o dos personas. Espacio recién reformado, pequeño, pero muy bien aprovechado. Esta completamente equipado para hacer su estancia cómoda y agradable. Espacio completamente independiente y autónomo situado en la última planta de un edificio protegido de mediados del siglo XX. Localizado en el centro, con vistas al parque García Sanabria, concretamente en la plaza Fernando Pessoa, famosa por una característica fuente de colores obra del artista canario Pepe Dámaso", se indica en el anuncio.

La concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, explica que esta notificación ha sido publicada en el BOE porque ha sido imposible entregársela a los responsables. Urbanismo concede a los interesados, previa a la orden de cese de la actividad, audiencia en el expediente, con el fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos que consideren oportunos. Para ello, disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación. El plazo máximo legal de resolución de este procedimiento es de tres meses.

Los propietarios del lotf podrán comparecer en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, situadas en el número 40 de la avenida Tres de Mayo, en la Oficina de Atención Ciudadana. El Ayuntamiento aclara que para tener acceso al expediente, éste se deberá solicitar mediante cita previa al teléfono 922 013 101.

Denuncia vecinal

Zaida González señala que este expediente de actividad clandestina se ha incoado a raíz de una denuncia vecinal. "Los vecinos son una parte fundamental para que las administraciones puedan detectar las irregularidades a las que los inspectores no llegan", manifiesta la responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz. Ésta recuerda que en el municipio chicharrero, el 80% de las viviendas vacacionales situadas en edificios residenciales que están dadas de alta en el registro del Gobierno de Canarias son ilegales. Esto supone que de las 3.000 casas registradas, aproximadamente, unas 2.400 tendrían que cerrar sus puertas. Y es que, según la normativa vigente, sólo pueden ser pisos turísticos en inmuebles residenciales aquellos que tengan un acceso independiente del resto de los vecinos.