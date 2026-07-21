Taxis y guaguas, atrapados en los controles de alcoholemia de los eventos de Santa Cruz de Tenerife: la Gremial exige paso prioritario
La Asociación Gremial del Taxi reclama paso prioritario para el transporte público en los controles que realiza la Guardia Civil tras los eventos en Santa Cruz de Tenerife, como el Cook Music Fest o el Carnaval. Denuncian que los clientes tienen que soportar más de dos horas de retenciones y abonar el triple de la tarifa normal
La Asociación Gremial del Taxi exige paso prioritario para el transporte público en los controles de alcoholemia y drogas que realiza la Guardia Civil tras las fiestas y eventos que se celebran en Santa Cruz de Tenerife, como el Cook Music Fest o el Carnaval. Los taxistas denuncian que los clientes tienen que soportar más de dos horas de retenciones y abonar el triple de lo que sería la tarifa normal.
"Los taxistas estamos trabajando y, aun así, nos quedamos atrapados en los controles de la Guardia Civil. Y el ciudadano, que ha decidido dejar el coche en su casa para después coger un taxi, no sólo tarda horas en llegar a su destino, sino que, además, se ve obligado a abonar cantidades elevadas por un trayecto corto", comenta la citada asociación.
Por ejemplo, la tarifa desde Santa Cruz hasta Las Caletillas asciende a unos 22 euros, pero con los controles, el taxista tarda en llegar unas dos horas y media, por lo que el precio aumenta hasta los 55 euros, aproximadamente. Otro ejemplo es el trayecto hasta Añaza, señala La Gremial, que pasa de 15 euros a unos 45 euros. También se quedan atrapadas en estos controles las guaguas. En este caso, las tarifas son las mismas, pero el trayecto se convierte en una pesadilla.
La Asociación Gremial del Taxi reclama a la Guardia Civil que tenga en cuenta esta petición. En este sentido, los taxistas de la capital chicharrera hacen un llamamiento al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para que inste a la Comandancia a establecer un protocolo para el taxi.
"Se llenan la boca para pedir eficiencia, reducción de emisiones, responsabilidad para no conducir si se consume alcohol, pero después si coges un taxi tardas más de dos horas en llegar para un trayecto de diez minutos y se tiene que pagar el triple. Esto no tiene ninguna lógica. Se le pide a la gente que utilice el transporte público y luego no se le da paso prioritario", apunta Zebenzuí Pérez, representante de la Gremial.
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