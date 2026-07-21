Santa Cruz de Tenerife intensifica la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno de la avenida de Anaga

Ante las denuncias vecinales, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife intensificará la vigilancia y la imposición de sanciones en el ocio de la avenida de Anaga, con el objetivo de compaginar la actividad que se realiza en esta céntrica zona de la ciudad con el descanso de los residentes. Así lo anuncia la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, quien también informa de que está prevista la celebración de una reunión entre el Consistorio, empresarios y vecinos.

La historia vuelve a repetirse, pues no es la primera vez que los residentes de la avenida de Anaga, debido a los ruidos, le declaran la guerra al ocio nocturno que siempre ha existido en esta popular calle, aunque en la actualidad con bastante menos de intensidad. La denominada realmente avenida Francisco La Roche, situada en el frente marítimo del centro de la ciudad, fue en su momento el lugar de moda para las noches chicharreras, con numerosas discotecas, pubes y terrazas; con coches en doble fila debido a la elevada clientela y con un ambiente festivo durante prácticamente las 24 horas. Pero tras una primera batalla que ganaron los vecinos, los locales comenzaron a cerrar y tan solo quedaron algunos establecimientos de restauración.

«Los empresarios harán todo lo posible para que la gente no se quede por fuera», indica la edil de Seguridad

Durante varios años de relativa tranquilidad, el bullicio de las terrazas y el ocio nocturno ha ido resurgiendo en la avenida de Anaga, aunque convirtiéndose solo en una sombra de lo que en su día fue. Actualmente, el frente marítimo de Santa Cruz cuenta con siete terrazas y diez discotecas. Aun así, los residentes han vuelto a perder la paciencia. Las reuniones y celebraciones por el Mundial de Fútbol se han convertido en la gota que ha colmado el vaso. La Asociación de Vecinos La Muralla ha contratado a la abogada de Las Palmas de Gran Canaria especializada en la lucha contra el ruido, Yomara García Viera, para intentar solucionar este conflicto por la vía judicial en el caso de que sea necesario.

Horarios

Desde principios del año pasado, y a raíz también de denuncias de los vecinos, el Ayuntamiento estableció como horario límite las 23:30 horas para la recogida de las mesas y sillas de las terrazas de la avenida de Anaga, de manera que estas estuviesen cerradas a las 24:00 horas. Solo los viernes y los sábados pueden quedarse hasta la 01:30 horas, momento en el que se tiene que proceder a la recogida del mobiliario. La abogada que ahora defiende a los residentes de la avenida de Anaga logró en Las Palmas el cierre a las 10:00 horas.

La Asociación La Muralla denuncia el incumplimiento de horarios por parte tanto de las terrazas de los locales de restauración como de las discotecas. Asimismo, denuncian que se forman botellones en el exterior de los establecimientos una vez recogidas las mesas y sillas. La concejala de Seguridad asegura que se intensificará la vigilancia y la imposición de sanciones en esta zona de la ciudad, tanto con respecto al incumplimiento de horarios como al consumo de alcohol en la vía pública, aunque aclara que ya se estaban realizando inspecciones continuas, sobre todo los fines de semana.

Asimismo, la nacionalista Gladis de León apunta que los empresarios del ocio nocturno se han comprometido a "estar pendientes" de la formación de botellones en la calle y a "hacer todo lo posible para que la gente no se quede por fuera". "Y mantendremos una reunión para ver como va este asunto, con el objetivo de realizar un seguimiento", agrega.

La Asociación La Muralla contrata a la abogada de Las Palmas especializada en la lucha contra el ruido

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González (PP), asegura que en la avenida de Anaga "ya se ha venido haciendo mucho trabajo desde hace más de un año y medio". "Hemos realizado inspecciones, se han instalado sonómetros fijos para valorar el ruido, se llegó a un acuerdo el año pasado para retirar las terrazas antes de lo establecido en la ordenanza, y se ha reducido el ruido provocado por la actividad de la Autoridad Portuaria", comenta la edil.

Multas

Señala que las quejas vecinales se centran ahora en el incumplimiento de horarios por parte de locales para recoger las terrazas, y "en el hecho de que algunos las dejan sueltas y los clientes de las discotecas las utilizan para sentarse y hacer ruido en la calle". La concejala de Urbanismo recuerda que la multa por incumplir los horarios de cierre de los locales asciende a 15.000 euros. Las sanciones por realizar botellón en la calle, es decir, consumir alcohol en la vía pública, oscilan entre los 90 y los 600 euros.