El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife también celebra la Gesta del 25 de julio de 1797: la ruta será gratis para los residentes

El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife se sumará también a la celebración de la Gesta del 25 de julio de 1797, que tendrá lugar este fin de semana en la capital. En concreto, se llevará a cabo un recorrido histórico por los principales escenarios de la batalla en la que Tenerife derrotó a los ingleses. La ruta será gratuita para los residentes, según lo destaca el Ayuntamiento chicharrero.

"Se ofrecerá una audioguía especial para conmemorar la Gesta del 25 de Julio que permitirá a residentes y visitantes recorrer los principales escenarios de la defensa de la ciudad frente al ataque británico del año 1797 desde el Bus Turístico". Así lo señala el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), quien destaca que con esta iniciativa se revivirá uno de los episodios "más importantes de nuestra historia".

"Queremos que quienes recorran la ciudad no solo contemplen sus calles y monumentos, sino que comprendan también los acontecimientos que forjaron nuestra identidad, reforzando el turismo cultural y poniendo en valor el patrimonio defensivo y militar de Santa Cruz", agrega el regidor.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez (PP), explica que la experiencia incorpora una audioguía creada específicamente para esta conmemoración, que narra de forma cronológica el desarrollo de los acontecimientos ocurridos entre los días 22 y 25 de julio de 1797. A lo largo del trayecto, los participantes conocerán la situación de Santa Cruz a finales del siglo XVIII, los intentos de desembarco británico, la organización de la defensa liderada por el general Antonio Gutiérrez, el asalto protagonizado por Horacio Nelson, el combate, la capitulación y las consecuencias históricas de la victoria de la ciudad.