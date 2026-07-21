La avenida de Anaga exigirá ante la Justicia el cierre de las siete discotecas si el ruido en esta calle de Santa Cruz de Tenerife no desaparece

Los vecinos de la avenida de Anaga, a través de la Asociación La Muralla, exigirán ante la Justicia el cese de la actividad de las siete discotecas ubicadas en esta zona de ocio de Santa Cruz de Tenerife si el ruido no desaparece. Éstos solicitan la implantación de medidas inmediatas, tanto por parte del Ayuntamiento chicharrero como por parte de los empresarios, para que la clientela de estos establecimientos deje de formar alboroto en la vía pública hasta altas horas de la madrugada, pues éste es el principal problema que está afectando al descanso de los residentes, según éstos apuntan.

Dicha entidad ya indicó en su momento que ha contratado a la abogada de Las Palmas de Gran Canaria especializada en la lucha contra el ruido, Yomara García Viera, para solucionar este conflicto. En primera instancia, y según también lo aclaró entonces la asociación, se intentará resolver por la vía extrajudicial. En este sentido, La Muralla señala que los empresarios con los que ya han hablado los vecinos han mostrado su disposición a colaborar. La próxima semana está prevista una reunión entre responsables de los locales, los residentes de la avenida de Anaga y el Ayuntamiento. Eso sí, en el caso de que no se tomen medidas, la asociación exigirá directamente ante los tribunales el cierre de las discotecas, "tal y como ha ocurrido en otros lugares del país". Los vecinos no entienden cómo el Consistorio capitalino pudo otorgar en su momento licencias para siete discotecas "en 100 metros" en una zona residencial.

Los residentes indican que el principal problema es el ruido que genera la clientela en la vía pública

Los residentes de la realmente denominada avenida Francisco de La Roche, conocida como avenida de Anaga, han explicado que el principal problema que sufre esta zona es el ruido que genera la clientela de las discotecas en la calle. Ésta sale a la calle a fumar, a hablar e, incluso, a practicar el 'botellón' (consumo de alcohol en la vía pública). Aseguran que es una situación que tienen que soportar todos los días, pues de las siete discotecas ubicadas en esta vía, algunas permanecen abiertas de lunes a domingo, hasta las seis y media de la madrugada, "toda la semana", y otras, de jueves a domingo. Los vecinos ya no pueden más y por eso han contratado a una abogada para que defienda sus intereses.

Terrazas

Pero no es éste el único problema que genera el ocio en esta zona de la ciudad, según la Asociación La Muralla. Ésta también comentó la semana pasada que algunas terrazas de los locales de restauración incumplen los horarios de cierre acordados en enero del año pasado, cuando los residentes también exigieron una solución en relación a esta actividad. El Ayuntamiento estableció entonces como horario límite las 23:30 horas para la recogida de las mesas y sillas de las 22 terrazas de la avenida de Anaga, de manera que estas estuviesen cerradas a las 24:00 horas. Solo los viernes y los sábados pueden quedarse hasta la 01:30 horas, momento en el que se tiene que proceder a la recogida del mobiliario. La abogada que ahora defiende a los residentes de la avenida de Anaga logró en Las Palmas el cierre de las terrazas a las 10:00 horas.

Para la próxima semana está prevista una reunión entre el Consistorio, vecinos y empresarios

Algunas terrazas recogen más tarde para no perder a la clientela y otras, al no disponer de espacio en el interior, no guardan las mesas y las sillas, "las cuales son utilizadas después por los clientes de las discotecas para seguir bebiendo fuera, hacer botellón y generar ruido". Además, esta entidad cuenta que el año pasado también se acordó, entre vecinos, empresarios y Ayuntamiento, tomar otras medidas para reducir el ruido de las terrazas, como "insonorizarlas a través de las sombrillas, como se ha hecho en otros lugares". "Sin embargo, nada de eso se ha llevado a cabo".

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la edil de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, ha anunciado que intensificará la vigilancia y la imposición de sanciones en el ocio de la avenida de Anaga, con el objetivo de compaginar la actividad que se realiza en esta céntrica zona de la ciudad con el descanso de los vecinos. La Gerencia Municipal de Urbanismo, a través de la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, recuerda que la multa por incumplir los horarios de cierre de los locales asciende a 15.000 euros. Las sanciones por realizar botellón en la calle, es decir, consumir alcohol en la vía pública, oscilan entre los 90 y los 600 euros.