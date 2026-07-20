Zafarrancho de limpieza en Barranco Grande durante tres días

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Área de Servicios Públicos y la empresa Valoriza, anuncia la ejecución de zafarranchos de limpieza en el barrio de Barranco Grande, situado en el Distrito Suroeste. En concreto, las actuaciones, enmarcadas en el Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios del Consistorio chicharrero, se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de julio (martes, miércoles y jueves).

Las acciones incluyen la limpieza profunda de plazas, aceras y otros elementos que conforman la vía pública "a los que en el día a día resulta más difícil acceder", explica el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP. En este sentido, agrega, se desplegará un equipo multidisciplinar para realizar labores de desbroce, barrido y baldeo con agua a presión en diferentes puntos del barrio

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con estas actuaciones intensivas semanales en puntos clave como Barranco Grande, no solo se refuerza el mantenimiento habitual, sino que "se garantiza que todos los barrios de Santa Cruz cuenten con unos espacios públicos dignos, limpios y cuidados para el disfrute de las familias".

El concejal de Servicios Público explica que estos dispositivos forman parte de una planificación continua para reforzar el servicio ordinario de limpieza y mantener en buen estado las calles de la ciudad. "Estas labores de limpieza intensiva nos permiten atender de forma específica las necesidades de cada barrio y conservar nuestros espacios públicos en las mejores condiciones posibles", afirma el también primer teniente de alcalde.

El Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios se desarrolla semanalmente, de martes a jueves, y cuenta con equipos multidisciplinares de trabajo conformados por treinta operarios, así como con la maquinaria necesaria y un total de doce vehículos para realizar actuaciones intensivas de desbroce, barrido, baldeo y otras tareas complementarias al servicio habitual, recuerda Tarife.