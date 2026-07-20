Taganana recrea el Toque de Arrebato para honrar la defensa de Santa Cruz de Tenerife en 1797

Cada verano, Taganana vuelve la vista atrás para recordar uno de los episodios más trascendentales de su historia. El denominado Toque de Arrebato recrea el momento en que las campanas del pueblo alertaron a la población de que Santa Cruz estaba siendo atacada por la Armada británica durante la Gesta del 25 de Julio de 1797. Más que una representación histórica, el acto busca rendir homenaje a quienes abandonaron sus hogares para acudir a la defensa de la capital sin saber si regresarían.

Las campanas que convocaron a los milicianos

Así lo explica Luján González, dirigente vecinal y uno de los impulsores de esta conmemoración. Según relata, las campanas convocaban a los milicianos de la Cuarta Compañía de Milicias de Taganana, integrada por vecinos del valle que, desde muy jóvenes y hasta los 60 años, estaban obligados a servir en la defensa del territorio. Muchos trabajaban en el campo cuando recibieron el aviso y dejaron sus labores para ponerse a las órdenes del entonces alcalde, Andrés Perdomo Álvarez, y emprender el camino a Santa Cruz.

La recreación volvió a las calles de Taganana la tarde del pasado sábado cuando comentó el desfile desde el Centro Cultural hasta la plaza de Nuestra Señora de las Nieves, donde se celebra el izado de la bandera del pueblo y la interpretación del himno, un viaje a finales del siglo XVIII que protagonizan los propios vecinos en la antesala de la Gesta de 1797.