Santa Cruz de Tenerife viaja al pasado: 18 kilos de pólvora y la ayuda de Puerto Rico para recrear la batalla en la que derrotó a los ingleses

Santa Cruz de Tenerife olerá a pólvora este fin de semana. La capital volverá a viajar al pasado un año más para recordar la Gesta del 25 de julio de 1797 y conmemorar la "histórica defensa" de las tropas españolas en el municipio chicharrero contra el ataque británico liderado por el almirante Horacio Nelson. Así lo indicó este lunes, 20 de julio, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), durante la presentación del programa de actos, que se desarrollará durante el viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26 de julio, y en el que destacan la recreación de la batalla en la que Santa Cruz derrotó a los ingleses y el campamento del siglo XVIII. Para ello, se utilizarán 18 kilos de pólvora y participarán unos 75 recreadores, entre ellos, el Regimiento Fijo de Puerto Rico. Éstos llegarán tanto desde la isla caribeña como desde Estados Unidos, "consolidando así el carácter internacional de la conmemoración".

La programación en el 229 aniversario de la Gesta del 25 de julio arrancará el viernes 24 de julio. Este día tendrá lugar la reunión de recreadores en el Puente del Cabo, a las 19:00 horas; el tradicional vídeomapping sobre la fachada del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), a las 21:30; la recreación histórica de la batalla en el Barranco de Santos, a las 21:35 horas, y la escenificación de la rendición inglesa en el Palacio de Carta, a las 22.30.

El sábado 25 abrirá sus puertas, en la Alameda del Duque de Santa Elena, entre las 12:00 y las 18:00 horas, el denominado Campamento de Época, en el que se llevarán a cabo talleres artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, talleres de esgrima histórica, un mercado y diversas actividades ambientadas en el siglo XVIII, explicó el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797, Andrés Méndez Hanley. La jornada concluirá con la agrupación de las tropas, a las 19:00, y la procesión de Santiago, a las 20:00 horas.

El domingo 26, a partir de las 12:30 horas, se celebrarán los actos institucionales de clausura con el tradicional Acto de Capitulación, la entrega de las Medallas al Mérito de la Gesta y el homenaje a los caídos. En esta edición, la Medalla al Mérito de la Gesta será concedida al Ayuntamiento de La Laguna, en reconocimiento a su condición de capital de Canarias durante la Gesta de 1797 y por la aportación de uno de los regimientos que participaron en la defensa de Santa Cruz frente al ataque británico. Asimismo, esta distinción será otorgada al teniente general y jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, "por su firme apoyo a la conservación y difusión de la historia militar de Canarias, así como por su constante colaboración con la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y con los actos conmemorativos de esta efeméride".

La programación también contará con la presencia de representantes de la guarnición de los Doce de Su Majestad, de Santa Cruz de La Palma, quienes junto con la Asociación Gesta del 25 de Julio formalizarán un hermanamiento oficial durante el acto institucional previsto para el domingo.

El alcalde de Santa Cruz resaltó que se trata de una de las citas históricas más emblemáticas del municipio, que volverá a convertir la ciudad en escenario de la recreación de los acontecimientos de 1797. "La Gesta del 25 de Julio marcó a nuestro municipio. No fue solo un hecho de armas o una gesta militar, fue un acontecimiento fundamental para que Santa Cruz fuera posteriormente considerada una ciudad con todo lo que eso significa. Esta celebración permite mantener viva la memoria de quienes defendieron la ciudad, al tiempo que acerca nuestra historia a vecinos y visitantes a través de una recreación rigurosa y cada vez más consolidada", comentó.

En este sentido, José Manuel Bermúdez comentó que el Ayuntamiento también quiere convertir esta conmemoración en un atractivo turístico. Y anunció que para el 230 aniversario, que tendrá lugar en 2027, se está preparando "algo diferente y más importante" para celebrar la Gesta.

"Nunca se deja poner la pata encima"

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero (CC), manifestó que éste es un año especial porque la recreación de la Gesta en Santa Cruz de Tenerife "se hace mayor", ya que cumple 18 años "transmitiendo este capítulo histórico de esta ciudad". "Es importante recordar que en aquel momento fuimos un pueblo valiente, un pueblo con tesón, como es Santa Cruz de Tenerife y como es el pueblo canario: un pueblo que siempre sale adelante y que nunca se deja poner la pata encima", apuntó.

La concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila (CC), destacó que esta zona de la ciudad vuelve a convertirse en el gran escenario de esta conmemoración histórica, en espacios tan emblemáticos como la Alameda del Duque de Santa Elena, el barranco de Santos, la plaza de la Iglesia de La Concepción o el Palacio de Carta. "Desde aquí se venció a Horacio Nelson, quien perdió un brazo debido a un disparo del cañón tigre".

El presidente de la Tertulia Amigos del 25 de julio, Carlos Pallés Daria, apuntó que la actividad principal de la Tertulia este año será la lectura continuada de la novela 1797. Cinco días de julio, de Luis Cola Benítez, que tendrá lugar el jueves 23 de julio en el Real Club Náutico. Añadió que este año la Tertulia pondrá un especial énfasis en divulgar la figura de dos personajes fundamentales de la historia de Santa Cruz: el general Benavides y Tomé Cano, "a quienes dedicaremos un programa específico a lo largo del año".