Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro

Las obras de rehabilitación de la transitada avenida de San Sebastián, en la que se ubica el estadio Heliodoro Rodríguez López, han comenzado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que esta actuación consiste en la mejora integral de la vía. Ésta se llevará a cabo por fases. Para el primer tramo, los trabajos se prolongarán durante una semana y se desarrollarán en horario nocturno. La vía se cerrará al tráfico entre las 20:00 y las 6:00 horas, desde la avenida Reyes Católicos hasta la Calle Gumersindo Robayna Galván. Asimismo, estará "estrictamente prohibido" estacionar vehículos en todo el tramo que resulte afectado por las obras.

Para canalizar el tráfico desviado, se ha diseñado un recorrido alternativo oficial. Durante los cuatro días de trabajo de la subfase 1, los vehículos deberán desviarse a través de las calles Gilberto Cayol López, Calle Eduardo Zamacois, Calle Góngora y Calle Gumersindo Robayna Galván, mientras que en la subfase 2, que se ejecutará en tres días, la ruta se realizará por la avenida La Asunción y la calle Ramón y Cajal.

Esta actuación forma parte del denominado programa Impulso Urbano, con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé intervenir en más de un centenar de calles del municipio en los próximos meses. "La avenida San Sebastián es una de las arterias principales de nuestra ciudad y requiere una actuación de esta envergadura. Con esta intervención integral demostramos que el plan Impulso Urbano avanza con paso firme y con un criterio técnico muy claro", comenta el alcalde, José Manuel Bermúdez, de CC

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que esta primera fase cuenta con un presupuesto de 249.595 euros. La actuación centrará la mayor parte de su inversión en el fresado de 54.676 metros cuadrados de pavimento deteriorado y en el extendido de más de 900 toneladas de nueva capa de rodadura asfáltica.

"El proyecto prioriza el refuerzo estructural en las zonas de mayor desgaste mediante una capa intermedia de regularización en el carril bus y en el cruce con La Salle, e incluye partidas esenciales para la gestión ambiental de residuos bituminosos, la renovación de toda la señalización horizontal y marcas viales y los planes obligatorios de seguridad y salud", comenta Tarife.

Cambios en el transporte público

La realización de las obras de asfaltado en la avenida de San Sebastián afectará al transporte público con cambios en el recorrido habitual de las líneas 014, 026, 228, 232, 901, 908, 934, 936, 937, 971, 972, 974 y 975, en el tramo horario comprendido entre las 20:00 y las 06:00 horas.