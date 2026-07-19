Santa Cruz de Tenerife avanza en la recuperación del retablo barroco del Señor de las Tribulaciones

La parroquia de San Francisco de Asís, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, avanza en la recuperación de uno de sus espacios de mayor valor artístico y devocional: la capilla del Señor de las Tribulaciones. La actuación permitirá devolver estabilidad, color y lectura histórica al retablo barroco que acoge una de las imágenes religiosas más veneradas de la capital, además de intervenir en otros elementos vinculados al conjunto, como el artesonado y la pintura mural.

Financiación compartida

El proyecto cuenta con una aportación del Cabildo de Tenerife de 52.787,78 euros. La parroquia asume los 47.003,10 euros restantes, sufragados gracias a la donación de un particular que ha pedido mantener el anonimato, agradece el párroco, Miguel Ángel Navarro. El coste total de la actuación asciende así a 99.790,88 euros. Los trabajos todavía no han concluido y la fecha de presentación pública del conjunto restaurado permanece pendiente.

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, considera la intervención «fundamental» para preservar uno de los conjuntos artísticos y devocionales más relevantes de Santa Cruz. La responsable insular subraya que la colaboración entre la institución y la parroquia permitirá garantizar su conservación y transmitirlo a las generaciones futuras. La actuación se enmarca, además, en el Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.

Un retablo del siglo XVIII

El retablo, de autor anónimo y fechado en el siglo XVIII, responde al lenguaje barroco y está realizado en madera tallada, policromada y dorada. Su historia aparece ligada a la familia Porlier, benefactora del antiguo convento franciscano. La capilla estuvo dedicada inicialmente a San Luis Rey de Francia y, tras distintos cambios devocionales, acogió a la Virgen del Socorro. La imagen del Señor de las Tribulaciones fue instalada en su nicho principal después de las intervenciones arquitectónicas acometidas en el templo durante la década de 1980.

El conjunto presentaba un estado de conservación delicado. Las humedades provocadas por filtraciones, el ataque de insectos xilófagos, las grietas, las deformaciones de la madera y la pérdida de elementos decorativos comprometían su estabilidad. A ello se sumaban la suciedad acumulada, los daños en la policromía y el dorado, así como antiguas instalaciones eléctricas y elementos metálicos que habían afectado al soporte.

Los estudios técnicos describen una situación especialmente preocupante en el artesonado de la capilla, fechado en la segunda mitad del siglo XVIII. Las pérdidas de preparación, policromía y dorado alcanzan aproximadamente el 70% de su superficie, mientras que la madera presenta separaciones, fracturas, alabeos y piezas desensambladas por el envejecimiento y la acción continuada de la humedad.

La techumbre constituye, además, una pieza singular dentro del patrimonio del templo. Se trata de un artesonado ochavado de tradición mudéjar, realizado en madera y coronado por un lucernario que permite la entrada de luz natural en la capilla. Conserva restos de policromías que imitaban jaspes y elementos dorados distribuidos en su estructura, aunque buena parte de esa decoración ha desaparecido o está muy desvaída.

Los trabajos de restauración

La restauración comprende la limpieza general del conjunto, la desinsectación, la consolidación de la madera, la eliminación de añadidos perjudiciales y la reparación de grietas y fracturas. También se contempla ensamblar elementos desplazados, reforzar las partes estructurales, reponer piezas desaparecidas cuando resulte imprescindible, fijar los estratos pictóricos y recuperar las lagunas de policromía y dorado mediante materiales diferenciables y reversibles.

Antes de actuar directamente sobre la obra se realizarán análisis con distintos tipos de luz, pruebas de solubilidad, estudios fotográficos y análisis estratigráficos. El proceso concluirá con una memoria técnica y gráfica que documentará el estado inicial, los tratamientos aplicados y el resultado final de la intervención.

La actuación está dirigida por la restauradora Candelaria García Díaz, licenciada en Bellas Artes y especialista en restauración pictórica. El equipo incorpora también el estudio histórico del profesor de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Gerardo Fuentes Pérez, análisis especializados de laboratorio y trabajos de carpintería y ebanistería.

Los criterios técnicos priorizan la mínima intervención, la compatibilidad de los materiales empleados, la reversibilidad y el respeto a la estética original. El objetivo no es presentar una obra aparentemente nueva, sino frenar su degradación, consolidar los elementos conservados y facilitar una correcta lectura del conjunto sin borrar las huellas de su historia.

La intervención busca conservar la autenticidad de la pieza y evitar que la restauración se imponga sobre la obra original.

La restauración no solo permitirá recuperar madera, pintura y dorados. También devolverá el esplendor a este enclave que atesora una de las devociones más arraigadas de la capital tinerfeña: el Señor de las Tribulaciones.