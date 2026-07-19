Santa Cruz de Tenerife suma casi 390.000 usuarios más en sus guaguas urbanas

El transporte urbano de Santa Cruz de Tenerife cerró los primeros meses de 2026 con 389.347 pasajeros más que en el mismo periodo del año anterior. El aumento supone un crecimiento del 4,6%, según los datos facilitados por el área de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento capitalino.

Durante los seis primeros meses del año, las guaguas urbanas fueron utilizadas por 8.815.319 personas. El Ayuntamiento interpreta estas cifras como una confirmación del papel que el transporte público está adquiriendo en los desplazamientos diarios dentro del municipio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señala que estos datos ratifican la importancia de esta modalidad dentro de la estrategia municipal de movilidad. El regidor defiende que las mejoras incorporadas al servicio ayudan a que la guagua se consolide como una de las principales alternativas para moverse por la ciudad.

En esa línea, el Consistorio prevé reforzar la red con la próxima adquisición de 61 nuevos vehículos, una medida con la que busca mejorar la capacidad del servicio y responder al incremento de la demanda.

Ofra-Costa Sur y Suroeste concentran más de la mitad de los viajeros

El reparto por distritos muestra que la mayor parte de los usuarios se concentra en Ofra-Costa Sur y Suroeste. Entre ambos sumaron unos 4.877.000 pasajeros, lo que representa el 55,32% del total registrado en el transporte urbano de Santa Cruz.

El distrito con mayor volumen de viajeros fue Ofra-Costa Sur, con 2.529.395 pasajeros y un incremento del 4%. A continuación se situó Suroeste, que alcanzó los 2.347.746 usuarios, un 6,6% más que en el primer semestre de 2025.

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, destaca que el Ayuntamiento continuará impulsando este modo de transporte mediante un proceso de mejora continua. El objetivo, según el área municipal, es adaptar el servicio a las necesidades de los usuarios con más frecuencias y horarios adecuados a la demanda.

Centro-Ifara lidera el crecimiento porcentual

Aunque Ofra-Costa Sur fue el distrito con más pasajeros, el mayor crecimiento porcentual se produjo en Centro-Ifara. Esta zona registró 972.390 usuarios, un 8,3% más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos de TITSA, compañía concesionaria del servicio urbano en la capital.

En Salud-La Salle, la red urbana contabilizó 1.589.401 pasajeros, con un aumento del 3,9%. Por su parte, Anaga alcanzó los 1.376.387 usuarios, con un alza del 0,8%.

Los datos reflejan un incremento generalizado en la red, aunque con diferencias entre distritos. Las zonas con mayor peso residencial y las conexiones con el Intercambiador continúan marcando buena parte de la demanda.

Las líneas 905 y 934, las más utilizadas

En términos absolutos, las líneas con mayor número de pasajeros fueron la 905 y la 934, dos recorridos clave dentro de la red urbana de Santa Cruz.

La línea 905, que conecta Muelle Norte con Ofra, transportó a 1.485.944 personas, un 5,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

La línea 934, que realiza la ruta Intercambiador-Taco-Santa María del Mar-Añaza-Intercambiador, alcanzó los 1.476.824 pasajeros, con un crecimiento del 7,4%.

Las rutas con mayores subidas

El mayor incremento porcentual correspondió a la línea 936, que cubre el trayecto Intercambiador-Añaza-Santa María del Mar-Taco-Intercambiador. Esta ruta creció un 142,7% y registró 8.748 pasajeros.

También destacó la línea 948, que presta servicio en zonas de Anaga como Azanos, Playa de Almáciga y Benijo, con un aumento del 39,6% y 423 usuarios.

La tercera subida más relevante fue la de la línea nocturna 971, con recorrido entre Intercambiador y Ofra. En este caso, el incremento fue del 16,1%, hasta alcanzar los 25.919 pasajeros.