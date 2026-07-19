El doblaje, el manga y el K-Pop protagonizan la penúltima jornada de TLP Tenerife 2026

La penúltima jornada de TLP Tenerife 2026 volvió a congregar este sábado a miles de personas en el Recinto Ferial de Tenerife, donde el doblaje, la cultura japonesa, los videojuegos y el K-Pop marcaron el ritmo de una programación que reunió a profesionales del sector audiovisual, creadores de contenido y artistas internacionales.

El encuentro, consolidado como una de las principales citas dedicadas al ocio digital y la cultura pop en Canarias, ofreció durante todo el día actividades para públicos de diferentes edades, desde mesas redondas y exhibiciones hasta competiciones y encuentros con invitados.

El doblaje acerca al público el trabajo detrás de las grandes producciones

Uno de los actos con mayor seguimiento fue la mesa redonda dedicada al doblaje cinematográfico y televisivo, que permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo trabajan algunos de los profesionales más reconocidos de este ámbito en España.

En el encuentro participaron José Posada, conocido por dar voz en castellano a personajes como Chandler Bing, de Friends, o Deadpool; Luis Posada, actor habitual de doblaje de intérpretes como Leonardo DiCaprio y Jim Carrey; y Sara Heras, voz de personajes como Glinda en Wicked o Campanilla.

Durante la charla, los tres compartieron experiencias acumuladas a lo largo de sus carreras, explicaron algunos aspectos del proceso de doblaje y respondieron a las preguntas del público sobre una profesión que resulta esencial para la adaptación de películas y series.

Una de las pontencias del penúltimo día de TLP Tenerife 2026 / El Día

Tras finalizar la mesa redonda, los invitados participaron en un encuentro con los aficionados, en el que firmaron autógrafos, posaron para fotografías y conversaron con decenas de seguidores que acudieron al evento.

Yumiko Igarashi reúne a los aficionados al manga

La programación también reservó un espacio destacado para la cultura japonesa con la presencia de Yumiko Igarashi, reconocida internacionalmente por ser una de las ilustradoras de Candy Candy.

La autora despertó una gran expectación entre los asistentes, que formaron largas colas para obtener una firma y asistir a una demostración de dibujo en directo. La artista, que continúa desarrollando su actividad profesional más de cinco décadas después de iniciar su carrera, mostró parte de su proceso creativo durante la exhibición celebrada en el recinto.

José Posada, Luis Posada, Sara Heras y Yumiko Igarashi acercaron su trayectoria al público

La presencia de Igarashi se convirtió en uno de los principales atractivos para los seguidores del manga, una de las disciplinas con mayor protagonismo dentro de esta edición de TLP Tenerife.

Los videojuegos y los creadores de contenido toman el escenario principal

El entretenimiento digital volvió a ocupar un papel relevante durante la jornada con la grabación de la final de Ultragamer, un nuevo formato audiovisual centrado en el mundo de los videojuegos y los creadores de contenido.

El programa, que se difundirá próximamente a través de YouTube, reunió sobre el escenario principal a Mixwell, Werlyb, Noni, Carmen Sandwich, Sofía Waseo, Mayichi, Adriá Marcor y Adri Romero, conocidos por su actividad en plataformas como Twitch y TikTok.

El formato plantea distintas pruebas para elegir al mejor jugador entre los participantes y busca ampliar el concepto tradicional del gaming con retos relacionados con el entretenimiento digital. La final, grabada durante la jornada del sábado, permitirá conocer al ganador cuando se publique el episodio.

El doblaje, el manga y el K Pop toman el protagonismo en el penúltimo día de TLP Tenerife 2026. / El Día

La iniciativa está impulsada por Intel, El Corte Inglés, GGTech y Arigato Talents.

El K-Pop vuelve a llenar el escenario en horario nocturno

La programación concluyó con una nueva edición del K-Pop World Festival, certamen organizado en colaboración con el Consulado de la República de Corea en Las Palmas, que volvió a reunir a numerosos aficionados al género musical coreano.

El concurso incluyó varias modalidades. En la categoría de canto, el premio fue para Isabel Vera, mientras que la categoría individual de baile recayó en la solista Princh (Patricia Cruz). Por su parte, el grupo Invidia obtuvo el reconocimiento en la modalidad grupal.

También acogió la final nacional de ULTRAGAMER, con streamers como Werlyb, Mixwell o Noni

Gracias a este resultado, Invidia logró además su clasificación para la fase de eliminación global que da acceso a la final internacional del K-Pop World Festival, que se celebra en Corea del Sur.

La entrega de premios contó con la presencia del consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, y de Koh Moon-hee, cónsul general del Consulado de la República de Corea en Las Palmas.