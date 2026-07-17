Dónde ver gratis en pantalla gigante en Santa Cruz de Tenerife la final del Mundial España-Argentina

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la instalación de varias pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial de fútbol el próximo domingo en un espacio habilitado en la Zona Portuaria de la capital tinerfeña. La iniciativa se desarrollará con la colaboración del promotor del Tenerife Cook Music Fest 2026, además del apoyo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife.

El objetivo es permitir que el público pueda disfrutar del encuentro en un recinto preparado para la ocasión, con capacidad limitada y servicios complementarios. La selección española disputará la final, lo que ha incrementado la expectación entre los aficionados.

Acceso desde las 18:00 horas

Según ha informado el Ayuntamiento, el acceso al recinto comenzará a las 18:00 horas, dos horas antes del inicio previsto del partido.

Durante ese tiempo, los asistentes podrán participar en una zona de animación previa, cuya programación arrancará a las 20:00 horas. La organización pretende crear un ambiente festivo antes del comienzo del encuentro, aprovechando el espacio donde desde el jueves hasta el sábado se celebra el Tenerife Cook Music Fest.

El consistorio y el resto de entidades colaboradoras han acordado mantener la infraestructura instalada para el festival con el fin de reutilizarla durante la retransmisión deportiva.

Aforo gratuito limitado a 10.000 personas

El acceso al recinto será gratuito, aunque estará limitado a un máximo de 10.000 asistentes.

La entrada se regulará mediante un sistema de control de accesos que permanecerá operativo hasta completar el aforo autorizado. Una vez alcanzada esa capacidad, no se permitirá el acceso de más público.

Además de la retransmisión del partido en las pantallas gigantes, el recinto contará con servicios de hostelería y actividades de animación para quienes acudan a seguir la final.

Ambiente de la afición tinerfeña en el Francia - España / Arturo Jiménez

La retransmisión continuará si hay prórroga o penaltis

La organización ha confirmado que la emisión del encuentro se mantendrá hasta su finalización, independientemente de cómo se resuelva el partido.

De esta forma, las pantallas permanecerán en funcionamiento tanto si el vencedor se decide durante el tiempo reglamentario como si la final necesita prórroga o una tanda de penaltis.

Con esta medida se garantiza que los asistentes puedan seguir el desarrollo completo del encuentro sin interrupciones.

Dispositivo de seguridad y regulación del tráfico

Una vez finalice el evento, está previsto un dispositivo especial para facilitar la salida escalonada del público.

La organización ha informado de que existirá una coordinación con los cuerpos policiales para gestionar tanto la evacuación de los asistentes como la regulación del tráfico en las inmediaciones de la Zona Portuaria.

Este operativo busca minimizar las incidencias derivadas de la concentración de miles de personas y facilitar la movilidad una vez concluya la retransmisión.

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La instalación de pantallas gigantes para seguir acontecimientos deportivos es una fórmula habitual en numerosas ciudades cuando se celebran competiciones de gran repercusión internacional. En este caso, Santa Cruz de Tenerife aprovechará la infraestructura del Tenerife Cook Music Fest 2026 para ofrecer un espacio común donde los aficionados puedan vivir la final del Mundial.