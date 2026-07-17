Feijóo sitúa a Canarias como "la zona cero de la corrupción del sanchismo" en la presentación de Carmen Pérez como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz

El Partido Popular escenificó este viernes en Santa Cruz de Tenerife el arranque de una nueva etapa municipal con la presentación de Carmen Pérez como candidata a la Alcaldía de la capital tinerfeña. El acto, celebrado en el patio del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), contó con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del partido en Canarias, Manuel Domínguez.

La puesta de largo de Pérez reunió a cargos actuales y antiguos referentes del PP en Tenerife, en un encuentro pensado para abrir la carrera hacia las próximas elecciones municipales. La agenda oficial del PP recogía la participación de Feijóo en el acto de presentación de la candidatura de Santa Cruz de Tenerife junto a Manuel Domínguez y Carmen Pérez.

La nueva candidata popular intervino después de Feijóo y centró buena parte de su discurso en la escucha vecinal, la continuidad del trabajo municipal y la idea de recuperar el protagonismo de Santa Cruz como capital. Según el material del acto, Pérez se presentó como "la candidata del cambio" y defendió que "en el corazón de Santa Cruz de Tenerife está arrancando el cambio".

El PP presenta a Carmen Pérez como candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

Feijóo arropa a Pérez y sitúa Santa Cruz en la estrategia del PP

Feijóo abrió el acto reivindicando la apuesta del PP por Canarias y vinculó la presentación de las candidaturas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con la estrategia nacional del partido para las capitales. El líder popular afirmó que Carmen Pérez está "enamorada de Santa Cruz de Tenerife" y sostuvo que la candidata "no tiene techo".

El presidente nacional del PP también agradeció la labor de Carlos Tarife, hasta ahora la cara más visible de los populares en la carrera municipal de Santa Cruz, y lo definió como un activo del partido. "Carlos Tarife sigue siendo un activo del partido, esté donde esté", señaló durante su intervención.

La intervención de Feijóo combinó el respaldo a la nueva candidata con un discurso de alcance nacional. El líder del PP cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez y anunció que, si llega a La Moncloa, impulsará un "plan de limpieza institucional". En ese bloque, defendió medidas como la prohibición de los indultos por corrupción y aseguró que "el dinero público es sagrado".

Carmen Pérez promete escucha activa y "un impulso" para la ciudad

Carmen Pérez tomó la palabra entre gritos de "alcaldesa" y "Carmen", en una intervención marcada por el agradecimiento a la dirección del partido, a los cargos presentes y a su entorno personal. La candidata afirmó sentirse "honrada” y “muy emocionada”, y recordó que dio el paso en política con la voluntad de ser útil.

“No entiendo el servicio público si no es para mejorar la vida del chicharrero”, defendió Pérez, que aseguró conocer la calle y compartir las preocupaciones de los vecinos de Santa Cruz. La candidata insistió en que todavía queda “muchísimo trabajo por hacer” y apostó por caminar los barrios, escuchar a la ciudadanía y mantener una relación directa con los residentes.

Uno de los ejes de su discurso fue la escucha activa. “El vecino debe saber que su voz se escucha y es importante”, afirmó. Pérez también quiso marcar una línea de continuidad con el trabajo del grupo municipal del PP y dedicó elogios a Carlos Tarife, cuya labor fue reconocida igualmente por Feijóo y Domínguez.

“No vengo a romper nada, sino a dar el impulso que necesita”, aseguró la candidata popular. Pérez defendió que las ciudades “no se congelan”, sino que deben asumir nuevos retos, y sostuvo que Santa Cruz debe aspirar a ser una capital de referencia.

“Es el momento de que Santa Cruz sea la capital de Canarias”

La candidata del PP elevó el tono municipal de su intervención al reivindicar el papel institucional y simbólico de Santa Cruz. “Es el momento de que Santa Cruz sea la capital de Canarias. Es el momento de que recupere el orgullo”, afirmó ante los militantes y simpatizantes reunidos en el TEA.

Pérez se presentó como una candidata dispuesta a tomar decisiones “valientes” y a impulsar “grandes cosas” para los chicharreros. También apeló a una ciudad “viva”, unida y con un proyecto compartido.

El cierre de su discurso tuvo tono electoral. “Vamos a ganar la Alcaldía”, sostuvo Pérez, que pidió a los asistentes compartir con ella la ilusión por el nuevo proyecto. La intervención terminó con el público en pie y con la candidata situando a Santa Cruz como el punto de arranque del cambio que el PP quiere proyectar también hacia Tenerife, Canarias y España.

Manuel Domínguez: “Santa Cruz es su único cliente”

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, intervino después de Carmen Pérez y reforzó el mensaje de unidad en torno a la nueva candidata. Domínguez agradeció la presencia de Feijóo y auguró que Pérez será la próxima alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife.

El dirigente regional definió a Carmen Pérez como “un soplo de aire fresco para el PP” y destacó que haya dejado su carrera profesional para centrarse en la política municipal. “Santa Cruz es su único cliente”, afirmó en alusión a su trayectoria como jurista.

Domínguez también aprovechó su intervención para reivindicar al PP como el único partido de centro derecha en Canarias y para subrayar la importancia del municipalismo. “Hay que trabajar desde los municipios. No existe otra forma de hacer política”, afirmó.

Reconocimiento a Carlos Tarife y guiño a Poli Suárez

La presentación de Carmen Pérez tuvo también un componente interno. Tanto Feijóo como Manuel Domínguez agradecieron expresamente el trabajo de Carlos Tarife, anterior referente popular para la Alcaldía de Santa Cruz. Domínguez lo describió como una persona “leal”, “responsable”, “comprometida” y “de fiar”.

En el acto también estuvo presente Poli Suárez, candidato del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Su presencia reforzó la lectura regional de la jornada, en la que el partido quiso enseñar músculo en las dos capitales canarias.

Domínguez incluso bromeó con la pugna simbólica por la capitalidad al recordar que Poli Suárez quiere que Las Palmas de Gran Canaria sea la capital de Canarias y Carmen Pérez quiere que lo sea Santa Cruz.

El TEA, escenario de la puesta de largo

El acto se celebró finalmente en el patio del TEA, después de que se descartara el parque García Sanabria como escenario inicial. La presentación reunió a caras actuales y antiguas del PP tinerfeño, entre ellas exdirigentes y cargos municipales vinculados a distintas etapas del partido en Santa Cruz.

La elección del espacio cultural permitió al PP convertir la presentación en una imagen de unidad orgánica alrededor de Pérez. En primera fila se situaron algunos de los principales representantes del partido, incluido Carlos Tarife, cuya presencia simbolizó el relevo interno hacia la nueva candidatura.

Con esta puesta de largo, el PP abre oficialmente en Santa Cruz de Tenerife una nueva fase política. Carmen Pérez asume el reto de consolidarse como candidata, cohesionar al partido en la capital y disputar la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.