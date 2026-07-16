Vivienda en Santa Cruz de Tenerife: la oferta de inmuebles en venta crece un 9% y da un respiro al mercado
El incremento del producto residencial en la capital tinerfeña contrasta con la escasez de inmuebles en el resto del país, donde el stock se desploma hasta un 40% por la alta demanda, según Idealista
El mercado inmobiliario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife camina en dirección opuesta a la tendencia mayoritaria del país. Según el último informe publicado por el portal Idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026, el volumen de viviendas disponibles para la compra ha experimentado un repunte positivo, situando al territorio tinerfeño como uno de los pocos puntos de España donde el stock residencial no se destruye.
La dualidad que vive el sector a nivel nacional, donde la oferta global cayó un 7%, se refleja con claridad en el archipiélago. Mientras la mayor parte de las capitales de provincia españolas sufren contracciones severas en su oferta residencial (con caídas de hasta el 40% en lugares como Palencia), Santa Cruz de Tenerife registró un incremento del 9% en su volumen de inmuebles a la venta.
Este comportamiento al alza de la capital sitúa también a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el exclusivo grupo de los tres únicos territorios españoles donde creció el stock global en el último año, registrando una subida del 1%, junto a la Comunidad de Madrid (+16%) y la provincia de València (+2%).
Precios altos y desaceleración de las compras
El incremento del producto residencial en venta en mercados clave como el tinerfeño o el madrileño responde a dinámicas de precios que están frenando la velocidad de las operaciones de compraventa.
El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, detalla los factores detrás de estos datos:
- Freno a la demanda: los fuertes incrementos de precio registrados en las principales ciudades están alejando de forma progresiva a compradores potenciales que no pueden asumir esos niveles financieros.
- Alivio del stock: esta retirada de compradores reduce la presión directa sobre las viviendas disponibles en el mercado, propiciando que se acumule más producto residencial.
- Efecto a medio plazo: desde el portal inmobiliario apuntan a que esta menor presión sobre el stock disponible podría favorecer una cierta moderación en los precios de venta en estos mercados de cara a los próximos meses.
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