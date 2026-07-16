La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife pone fin al conflicto laboral con el Ayuntamiento hasta 2031

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha puesto fin al conflicto laboral que mantenía con el Ayuntamiento tras aceptar, por mayoría, una propuesta que garantiza la denominada "paz social" hasta el año 2031 a cambio de una mejora progresiva del complemento específico de la plantilla.

El pacto supone el levantamiento de las medidas de presión adoptadas a comienzos de julio, entre ellas la negativa de los agentes a realizar horas extraordinarias, una decisión que amenazaba con complicar la cobertura de servicios durante el verano. Así lo decidió la asamblea celebrada por los agentes, donde 119 se mostraron a favor del acuerdo de la propuesta planteada por la Concejalía de Recursos Humanos de Santa Cruz y 54 se mantivieron en contra.

El acuerdo contempla una revalorización anual del complemento específico para policías, oficiales y subinspectores, vinculada a la evaluación de distintos factores del puesto de trabajo. Según la información trasladada a la plantilla, la mejora alcanzará aproximadamente 250 euros brutos mensuales en 2031, aunque la cuantía irá aumentando de forma progresiva cada año conforme se actualice el valor del punto retributivo.

La propuesta llega después de semanas de tensión entre ambas partes. El origen del conflicto se encontraba en la falta de actualización de la valoración de los puestos de trabajo, pendiente desde 2004, una reivindicación histórica de los agentes. Como medida de presión, la plantilla había decidido dejar de realizar servicios voluntarios fuera de su jornada laboral, lo que obligaba al Ayuntamiento a reorganizar los dispositivos de seguridad previstos para los meses de verano.

Pendiente del aval jurídico

No obstante, el acuerdo no está exento de controversia. Durante la asamblea en la que se informó del resultado de la negociación se advirtió de que el texto aún no ha recibido los informes favorables de los servicios jurídicos municipales ni de la Intervención del Ayuntamiento, por lo que carece, por ahora, de respaldo jurídico definitivo. Pese a ello, la mayoría de los representantes sindicales decidió respaldar la propuesta y someterla a votación, obteniendo el apoyo suficiente para poner fin al conflicto.

El documento deberá formalizarse previsiblemente en septiembre y tendrá vigencia hasta 2031. Entre sus compromisos figura mantener un clima de estabilidad laboral durante ese periodo, lo que en la práctica supone renunciar a nuevas medidas de presión relacionadas con este conflicto mientras se cumplan las condiciones pactadas.

El CSIF se desmarca

El sindicato CSIF, que no dispone de representación con derecho a voto en la mesa de negociación, ha dejado claro que no suscribirá el acuerdo, aunque respeta la decisión adoptada por la mayoría sindical. Con la aceptación del pacto, el Ayuntamiento logra cerrar un conflicto que amenazaba con afectar al funcionamiento ordinario de la Policía Local, mientras que la plantilla obtiene una mejora económica que pone fin, al menos por ahora, a una reivindicación abierta desde hace más de dos décadas.