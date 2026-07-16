Juan XXIII será el primer barrio de Santa Cruz en acceder al nuevo Plan Estatal de Vivienda

Juan XXIII se convertirá en el primer barrio de Santa Cruz de Tenerife en beneficiarse del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Así lo anunció el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien confirmó que el Ayuntamiento ya ha adelantado con recursos municipales la redacción de los proyectos técnicos necesarios para no perder tiempo una vez el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España firmen el convenio que permitirá activar las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios.

El objetivo del Consistorio pasa por que las obras puedan salir a licitación el próximo año, situando a esta barriada de Ofra como la primera del municipio en acogerse a la nueva convocatoria de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), un programa largamente esperado por los vecinos tras años de gestiones.

El anuncio supone un paso más en un proceso iniciado hace más de tres años y que ha requerido un intenso trabajo conjunto entre la Asociación de Vecinos 17 de Marzo, presidida por Tanausú García, y la Concejalía de Viviendas Municipales. Gracias a esa labor, realizada prácticamente puerta por puerta, el barrio logró constituir las comunidades de propietarios necesarias para poder acceder a las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de casi 500 viviendas distribuidas en 26 portales.

El Ayuntamiento adelanta el trabajo

Durante una visita a las obras del futuro parque deportivo de Juan XXIII, Bermúdez explicó que el Ayuntamiento no ha permanecido a la espera de la aprobación definitiva del nuevo Plan Estatal de Vivienda y ha decidido asumir el coste de la redacción de los proyectos técnicos.

"¿Hemos estado ociosos? No", respondió el alcalde al ser preguntado por los plazos. Según explicó, el Consistorio ha adelantado la financiación de los proyectos para evitar que la burocracia retrase posteriormente las actuaciones.

El regidor recordó que el nuevo Plan Estatal ya ha sido aprobado y únicamente resta la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. "Cuando llegue el momento de poder utilizar los fondos del plan estatal, los proyectos técnicos ya estarán terminados", señaló.

Ese trabajo previo permitirá reducir considerablemente los tiempos administrativos. De hecho, la intención municipal es que durante 2027 pueda iniciarse el procedimiento para adjudicar las obras de rehabilitación.

Tres años llamando puerta por puerta

El anuncio llega apenas unas semanas después de que el barrio culminara uno de los requisitos indispensables para acceder al programa ARRU: la constitución de prácticamente todas las comunidades de propietarios.

La regularización de la situación administrativa de los edificios ha sido posible gracias al trabajo desarrollado durante los últimos tres años por la Asociación de Vecinos 17 de Marzo, cuyo presidente, Tanausú García, recorrió vivienda por vivienda para convencer a los residentes de la necesidad de constituir las comunidades.

Cuando el proceso se encontraba ya muy avanzado, el Ayuntamiento asumió el compromiso de financiar con recursos propios la redacción de los proyectos técnicos, una promesa realizada por Bermúdez durante una asamblea vecinal celebrada en mayo del pasado año y que ahora comienza a materializarse.

Rehabilitación y accesibilidad

La futura actuación permitirá intervenir sobre un conjunto residencial construido hace varias décadas y que presenta importantes necesidades de conservación y mejora.

Además de la rehabilitación de fachadas, cubiertas y elementos comunes, el proyecto contempla la mejora de la accesibilidad, mediante la instalación de ascensores exteriores en las zonas ajardinadas, una actuación especialmente esperada por numerosos residentes de edad avanzada y personas con movilidad reducida.

Para el alcalde, la transformación de Juan XXIII constituye una de las principales apuestas municipales en materia de regeneración urbana. Durante la visita al nuevo parque deportivo recordó que el barrio también contará el próximo año con una moderna infraestructura deportiva de 2,5 millones de euros, concebida como un espacio para las familias y destinada a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los vecinos.

Transformar los barrios

Bermúdez enmarcó ambas actuaciones dentro de la estrategia municipal de inversión en los barrios. "Cuando hablamos de transformar Santa Cruz lo hacemos desde los barrios", señaló, defendiendo que este tipo de proyectos mejoran directamente la calidad de vida de los residentes.

La rehabilitación de las viviendas y la construcción del nuevo parque deportivo supondrán dos de las mayores inversiones públicas realizadas en Juan XXIII durante las últimas décadas. Si se cumplen las previsiones municipales y el convenio del nuevo Plan Estatal de Vivienda se firma antes de finalizar el año, el barrio estará en disposición de convertirse en el primero de Santa Cruz en iniciar la rehabilitación integral de sus edificios, culminando así un proceso que durante años parecía inalcanzable y que hoy se encuentra más cerca que nunca de hacerse realidad.