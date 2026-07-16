Juan XXIII estrenará en el primer trimestre del próximo año un parque deportivo de 2,5 millones de euros

Juan XXIII estrenará durante el primer trimestre del próximo año el primer parque deportivo de estas características en Santa Cruz de Tenerife. La actuación, que supone una inversión de 2,5 millones de euros, transformará por completo el antiguo polideportivo del barrio para convertirlo en un gran espacio abierto a las familias, con instalaciones para niños, jóvenes y mayores y una oferta que irá mucho más allá de las tradicionales canchas de fútbol sala y baloncesto.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, confirmó durante una visita a las obras que la previsión municipal es abrir el recinto al público a comienzos del próximo año, siempre que los trabajos mantengan el ritmo actual. La intervención comenzó en agosto del año pasado y permitirá recuperar una parcela que, pese a sus grandes dimensiones, presentaba hasta ahora una imagen desangelada y unos usos deportivos muy limitados.

El nuevo equipamiento estará dirigido principalmente a los residentes de Juan XXIII, aunque su radio de influencia se extenderá al conjunto del distrito Ofra-Costa Sur. El proyecto fue presentado y consensuado previamente con la asociación vecinal, incorporando diferentes demandas planteadas por los propios residentes para que el resultado respondiera a las necesidades reales del barrio.

Un polideportivo abierto, pero cubierto

Uno de los principales elementos será un polideportivo abierto y cubierto, una tipología poco habitual en el municipio que permitirá practicar deporte con protección frente al sol y la lluvia, pero manteniendo el carácter abierto de la instalación. Santa Cruz contará únicamente con dos recintos municipales de este tipo: el que se construye en Juan XXIII y el proyectado en María Jiménez.

La cubierta permitirá ampliar las posibilidades de uso durante todo el año y mejorar las condiciones de quienes practiquen fútbol sala o baloncesto. El antiguo espacio carecía de cerramientos y de una distribución clara, por lo que los balones salían continuamente de la cancha y acababan junto al muro situado en el perímetro.

Bermúdez ironizó con que los jugadores llegaban a hacer más ejercicio buscando los balones fuera de la pista que durante los propios partidos. La nueva configuración pondrá fin a ese problema y ordenará los diferentes usos dentro de un recinto pensado para funcionar como un auténtico corazón de barrio.

En ese juego de palabra, donde la poesía desplaza al escalímetro, el concejal de Infraestructura y Obras, Javier Rivero, explicó que "cuando se habla de la renovación de Santa Cruz, este objetivo se hace desde los barrios, desde los corazones de la capital", una frase que hizo suya el regidor municipal

Deporte y ocio para todas las edades

El proyecto incorpora una zona de calistenia, una cancha de baloncesto 3x3, un parque infantil, un espacio para perros y una cancha destinada a la práctica de la bocha. También se instalará un escenario fijo frente a la sede de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo, que podrá utilizarse para actividades culturales, celebraciones y actos organizados tanto por el colectivo como por el propio barrio.

A estos usos se añadirán áreas de estancia equipadas con mesas y sillas, siguiendo el modelo de otros espacios municipales como los parques de La Estrella o La Hoya. La intención es que las instalaciones no se limiten a la práctica deportiva, sino que funcionen como un punto de encuentro y convivencia para los residentes.

Las zonas de calistenia y del parque infantil dispondrán de elementos de sombra, mientras que el recinto contará también con un aseo autolimpiable para atender las necesidades de los usuarios durante todo el horario de apertura.

El alcalde destacó que se trata de una infraestructura diseñada para las familias. Un niño podrá utilizar el parque infantil; los jóvenes, jugar al fútbol sala o al baloncesto; y los mayores, practicar la bocha o participar en actividades de ocio. “Esta es una actuación de barrio, de las que mejoran la calidad de vida de las familias”, resumió.

Una deuda con Juan XXIII y Ofra

Para Bermúdez, la reforma viene a saldar una deuda pendiente con Juan XXIII y con el conjunto de Ofra. El nuevo parque deportivo se localizará, además, a apenas 150 metros del polideportivo de Las Delicias, por lo que ambos equipamientos ampliarán considerablemente la oferta deportiva de esta parte de la capital.

El proyecto también abrirá el recinto hacia la avenida Príncipes de España y mejorará la comunicación peatonal con el entorno. El antiguo muro que aislaba la parcela dará paso a una instalación más integrada en el barrio, aunque contará con un horario regulado de apertura y cierre.

El acceso será libre durante el día, pero las puertas se cerrarán por la noche para garantizar el descanso de los residentes y evitar usos inadecuados. El Ayuntamiento prevé que el parque funcione durante la mañana, la tarde y parte de la noche, con un cierre aproximado entre las diez y las once, siguiendo el modelo aplicado en otras canchas y parques de Santa Cruz.

La medida ha sido abordada con la asociación vecinal y pretende impedir que el recinto se convierta de madrugada en un punto de encuentro para botellones u otras actividades incompatibles con el descanso. “Esto va a funcionar como un parque, pero deportivo”, explicó el alcalde.

Un nuevo centro para la vida del barrio

La actuación supone algo más que renovar una cancha. La ordenación de los usos permitirá aprovechar toda la superficie disponible y crear espacios diferenciados, accesibles y adaptados a las distintas generaciones. El escenario, las zonas de estancia y las áreas deportivas convertirán el recinto en un lugar de actividad permanente durante buena parte del día.

El Ayuntamiento confía en que la presencia continua de familias y deportistas favorezca también el cuidado de las instalaciones. La gestión dependerá del área municipal de Deportes, que deberá garantizar el funcionamiento, el mantenimiento y el cumplimiento de los horarios.

La transformación del antiguo polideportivo se enmarca en la estrategia municipal de trasladar las grandes inversiones a los barrios. La intención, según defendió Bermúdez, es crear equipamientos de calidad fuera del centro urbano y configurar nuevos puntos de encuentro en los diferentes distritos.

Con su apertura prevista para el primer trimestre del próximo año, Juan XXIII estrenará una infraestructura deportiva inédita en Santa Cruz, concebida para mejorar la vida cotidiana del barrio y ofrecer alternativas de deporte, ocio y convivencia a todo Ofra-Costa Sur.