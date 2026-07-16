Los aficionados podrán ver la final del Mundial en pantallas gigantes del Cook Music Fest de Santa Cruz

Los aficionados al fútbol podrán vivir este domingo la final del Mundial entre España y Argentina desde el recinto del Cook Music Fest, que abrirá sus puertas de manera gratuita para convertir el festival en una gran zona de encuentro donde seguir el partido en directo a través de las pantallas gigantes instaladas para el evento.

El anuncio lo realizó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, al término de la visita a las obras del futuro parque deportivo de Juan XXIII, donde avanzó que el Ayuntamiento aprovechará toda la infraestructura ya instalada para ofrecer a los aficionados un espacio preparado para disfrutar de la cita deportiva.

Apertura desde las seis de la tarde

Según explicó el regidor, la previsión es que el recinto abra sus puertas a partir de las 18:00 horas, permitiendo que el público acceda con suficiente antelación al comienzo del encuentro y pueda seguir el ambiente previo a la gran final.

Bermúdez destacó que la principal ventaja es que el dispositivo del festival ya se encuentra completamente montado, por lo que no será necesario realizar instalaciones adicionales.

"Ya tenemos una infraestructura montada, no tenemos que montar nada", señaló el alcalde, quien subrayó que el objetivo es aprovechar el espacio preparado para los conciertos y ponerlo al servicio de la ciudadanía con motivo de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Todo el recinto estará operativo

El alcalde avanzó además que el Cook Music Fest funcionará prácticamente igual que durante las jornadas del festival. Permanecerán abiertos los espacios de restauración y las barras, de manera que el público podrá disfrutar del encuentro en un ambiente similar al de los conciertos celebrados estos días.

"Va a funcionar igual, pero para ver el Mundial", resumió Bermúdez, quien indicó que toda la zona de ocio permanecerá operativa para facilitar que miles de aficionados puedan seguir juntos el duelo entre España y Argentina.

La iniciativa permitirá reutilizar un recinto con capacidad para miles de personas apenas unas horas después de concluir la programación musical del festival, transformándolo por un día en un gran estadio al aire libre donde compartir la emoción de una final que mantiene pendiente a todo el país.

Con esta propuesta, Santa Cruz ofrecerá un punto de encuentro para que vecinos y visitantes puedan vivir de forma colectiva el partido decisivo del Mundial, aprovechando las pantallas y la infraestructura del Cook Music Fest para convertir el recinto en el gran escenario del fútbol durante la tarde del domingo.