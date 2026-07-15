Movilidad mejora la seguridad de los escolares del colegio Ágora, en Somosierra

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acometerá un plan de actuaciones para reforzar la seguridad vial en siete puntos del municipio, comenzando por el entorno del CEIP Ágora, en Somosierra, donde se ejecutarán diferentes mejoras destinadas a proteger a los peatones y facilitar la movilidad en una de las zonas con mayor tránsito escolar de la ciudad.

La primera intervención se desarrollará en la calle Marrero Torres, en el distrito Ofra-Costa Sur, y responde a una demanda vecinal motivada por el elevado flujo diario de escolares y familias, así como por la escasa visibilidad que presenta este tramo viario.

La actuación cuenta con una inversión de 75.587 euros y será ejecutada por la empresa Señalizaciones Villar, con un plazo de ejecución de mes y medio.

El proyecto contempla la creación de itinerarios peatonales más accesibles, la ampliación de las aceras en el paso de peatones de la calle Marrero Torres y la instalación de nueva señalización luminosa con tecnología LED, tanto en los pasos peatonales como en las señales de advertencia de acceso a zona escolar.

Más accesibilidad y visibilidad

Además de reforzar la seguridad de quienes acceden diariamente al colegio, la actuación incluye la renovación completa del firme mediante una nueva capa de rodadura, el repintado de la señalización horizontal con indicaciones específicas de zona escolar y la incorporación de marcas viales que recuerdan el límite de velocidad permitido.

El proyecto también prevé la colocación de pavimento táctil en los pasos de peatones existentes para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y favorecer unos recorridos más seguros para todos los usuarios.

Esta actuación será la primera de las siete intervenciones previstas por el área de Movilidad en distintos puntos de Santa Cruz, con las que el Ayuntamiento pretende seguir mejorando la seguridad vial y la movilidad peatonal en diferentes barrios del municipio, priorizando aquellos espacios donde confluyen un mayor número de vecinos y donde existe una mayor necesidad de reforzar las condiciones de accesibilidad.