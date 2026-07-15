Presupuestos Participativos: San Andrés reivindica su identidad con una escultura dedicada a las pescadoras

Una escultura dedicada a la pescadora y vendedora de pescado será la nueva carta de presentación de San Andrés. La iniciativa, impulsada por la Asociación El Pescador, se convirtió en la propuesta más respaldada por los vecinos del distrito Anaga dentro de los Presupuestos Participativos 2026-2027 del Ayuntamiento de Santa Cruz, un proceso que permitirá ejecutar 108 proyectos elegidos directamente por la ciudadanía y que consolida esta herramienta de democracia participativa como una fórmula para que sean los propios barrios quienes marquen las prioridades de inversión del municipio.

La figura se instalará en la rotonda de entrada al pueblo como homenaje a las mujeres que durante generaciones sostuvieron buena parte de la economía familiar ligada al mar. Más allá de incorporar una nueva pieza artística al paisaje urbano, la actuación pretende inmortalizar una imagen inseparable de la historia de San Andrés: la de las mujeres que vendían el pescado capturado por sus familias y que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del núcleo costero.

No es casual que haya sido el proyecto más votado de Anaga. Frente a otras propuestas de mejora urbana, los vecinos han optado por reivindicar su identidad y reconocer a quienes forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

La voz de los barrios

La actuación forma parte de los 23 proyectos que se ejecutarán en el distrito Anaga. Junto a la escultura también fueron seleccionadas actuaciones como la instalación de un banco en la carretera de Taganana, la eliminación del rabo de gato en la calle San José y otras intervenciones destinadas a mejorar el patrimonio, el paisaje y la calidad de vida en los diferentes núcleos del macizo.

"Los vecinos conocen mejor que nadie sus barrios y deben decidir qué actuaciones mejoran su vida"José Manuel BermúdezAlcalde de Santa Cruz de Tenerife

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La elección de esta escultura resume el espíritu de unos Presupuestos Participativos que pretenden que las inversiones municipales nazcan de las necesidades detectadas por la ciudadanía y no exclusivamente desde los despachos. El Ayuntamiento destinará 2,4 millones de euros, un 50% más que en la convocatoria anterior, repartidos en 400.000 euros para cada uno de los cinco distritos y otros 400.000 euros para la denominada Línea Ciudad, destinada a proyectos de alcance municipal.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio son sus propios vecinos y recordó que numerosas actuaciones ejecutadas en los últimos años, como el aparcamiento de Valleseco o distintas mejoras en El Sobradillo, nacieron precisamente de propuestas ciudadanas.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, defendió el incremento presupuestario y subrayó que el objetivo es seguir aumentando la capacidad de decisión de la ciudadanía en futuras convocatorias.

Cada distrito marca sus prioridades

Si Anaga ha decidido mirar a su pasado pesquero, el resto de distritos también ha dejado claro cuáles son las necesidades que consideran más urgentes.

En Salud-La Salle, los vecinos situaron en primer lugar la restauración del monumento de la plaza de los Cantos Canarios, una actuación que permitirá recuperar unas esculturas deterioradas por el paso del tiempo y los actos vandálicos. El distrito contará además con nuevas fuentes de agua en el parque Cito Mecano y una zona infantil en el entorno del puente Zurita.

En Centro-Ifara, la propuesta más respaldada consiste en instalar mesas y sillas en el parque infantil de la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, un espacio utilizado diariamente por numerosas familias debido a la cercanía de varios centros educativos. También se desarrollarán un parque deportivo en la prolongación de Ramón y Cajal y mejoras de accesibilidad en la plaza Campoamor.

«Aumentamos la inversión para que la ciudadanía tenga más capacidad real de transformar sus barrios y la ciudad» Javier CaraballeroConcejal de Participación Ciudadana

Los vecinos de Ofra-Costa Sur han apostado por el embellecimiento del paseo peatonal del IES Padre Anchieta, donde solicitan actuaciones de limpieza, iluminación y acondicionamiento. A ello se suman el asfaltado de la calle Santa María de la Soledad y la mejora de la rampa de la plaza de Santa Clara.

En el Suroeste, las prioridades pasan por resolver problemas relacionados con la movilidad y el día a día de las familias. Las propuestas más votadas, empatadas en apoyos, fueron la creación de un aparcamiento junto al CEIP Matías Llabrés Verd y el asfaltado de la calle 123, utilizada diariamente por escolares, residentes y usuarios del transporte público.

Proyectos para toda la ciudad

Más allá de las actuaciones específicas de cada distrito, la Línea Ciudad permitirá ejecutar 27 proyectos de ámbito municipal. El más votado fue la campaña "Por unos barrancos limpios", promovida por alumnado del IES Anaga, con el objetivo de sensibilizar sobre la conservación de estos espacios naturales y evitar el abandono de residuos.

También obtuvieron respaldo iniciativas para poner en valor los Saladeros de Valleseco, rendir homenaje al escultor Paco Palomino o desarrollar diferentes proyectos de recuperación de las tradiciones y del patrimonio de Santa Cruz.

Más participación y más proyectos

La convocatoria ha registrado las mejores cifras desde la creación de los Presupuestos Participativos. Se presentaron 567 propuestas, frente a las 539 de la edición anterior. Tras el proceso de validación técnica, jurídica y económica fueron admitidas 249, de las que finalmente resultaron seleccionados 108 proyectos.

En la votación participaron 1.512 personas, un 9,7% más que en la convocatoria precedente, que emitieron 14.070 votos, lo que supone un incremento del 16,6%. Para favorecer esa implicación, el Ayuntamiento desarrolló más de 18 acciones de acompañamiento, talleres en los cinco distritos, actividades en institutos, la Casa de la Juventud y distintos servicios municipales, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar una participación más inclusiva e intergeneracional.

Las propuestas debían cumplir varios requisitos para ser admitidas: no superar los 120.000 euros de presupuesto, ejecutarse sobre suelo municipal, corresponder a competencias del Ayuntamiento y resultar técnica y jurídicamente viables. Posteriormente se ordenaron por número de votos hasta completar la dotación económica asignada a cada distrito.

Una ciudad decidida desde los barrios

Aunque las actuaciones seleccionadas son muy diferentes entre sí, todas responden a una misma filosofía: resolver problemas concretos que afectan directamente a la vida cotidiana. Hay proyectos para mejorar parques, restaurar monumentos, crear aparcamientos, asfaltar calles, instalar mobiliario urbano o proteger el patrimonio natural.

Entre todos ellos destaca el de San Andrés, donde una pescadora recibirá a quienes entren al pueblo. No será únicamente una escultura. Será el reflejo de cómo una propuesta nacida en una asociación vecinal logró convertirse, gracias al respaldo ciudadano, en una inversión municipal.