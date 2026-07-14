De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra

Más de veinte años después de que se planteara levantar en él una comisaría de la Policía Local y, posteriormente, una promoción de viviendas protegidas que incluso llegó a vincularse a financiación europea, el solar de la avenida Príncipes de España, en Ofra, cambiará finalmente de destino. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha optado por convertir este amplio terraplén en un aparcamiento provisional con capacidad para 130 vehículos, una actuación que pretende aliviar la histórica falta de estacionamiento en uno de los puntos con mayor actividad del distrito Ofra-Costa Sur.

Una actuación para antes de Navidad

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la actuación, que cuenta con un presupuesto de 283.477 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que las obras comenzarán previsiblemente en agosto y estarán concluidas antes de la campaña comercial de Navidad.

El proyecto supone la transformación integral de un espacio que, aunque actualmente es utilizado de forma espontánea como aparcamiento sobre tierra, presenta importantes deficiencias. Hoy apenas caben alrededor de 60 vehículos y las lluvias han deteriorado el firme, generando socavones, polvo y barro. La actuación permitirá más que duplicar su capacidad, hasta alcanzar las 130 plazas, cuatro de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, además de ordenar la circulación interior y mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad.

Asfalto, señalización y accesibilidad

Las obras contemplan el asfaltado completo de las dos plataformas que conforman el solar, la instalación de señalización horizontal y vertical, barreras de protección tipo New Jersey en la zona con mayor desnivel, un sistema de drenaje para las aguas pluviales y la delimitación de itinerarios peatonales accesibles, todo ello con carácter provisional y compatible con el futuro desarrollo urbanístico del ámbito.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó que la intervención permitirá disponer de un aparcamiento "decente" antes de la Navidad. "Hoy ese solar alberga como mucho 60 vehículos y esta actuación permitirá contar con 130 plazas", señaló.

El edil subrayó además que el nuevo espacio no solo beneficiará a los residentes, sino que también funcionará como un aparcamiento disuasorio gracias a su proximidad a la parada del tranvía y a las líneas de guaguas. "Puedes dejar ahí el vehículo, coger el tranvía o la guagua e ir al centro de Santa Cruz sin necesidad de desplazarte con tu coche", explicó.

Un solar con una larga historia

Tarife añadió que la actuación contribuirá también a mejorar la imagen urbana de este tramo de la avenida Príncipes de España, especialmente en el entorno del Centro de Salud de Ofra. "Va a embellecer la zona y darle una imagen totalmente distinta", afirmó.

La parcela ocupa un enclave estratégico, junto al Centro de Salud Ofra, los centros comerciales Yumbo y Príncipes, el complejo deportivo y el parque de Las Delicias, además de la parada del tranvía Príncipes de España, factores que han convertido este espacio en un punto habitual de estacionamiento improvisado durante años.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende dar una respuesta inmediata a la elevada demanda de aparcamiento mientras se define el futuro definitivo de un solar que, durante más de dos décadas, ha permanecido sin desarrollar pese a los sucesivos proyectos previstos para él, desde la construcción de una comisaría de la Policía Local hasta una promoción de viviendas públicas que nunca llegó a materializarse.