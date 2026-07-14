Murgas y rondallas protagonizarán números especiales en el Carnaval de Santa Cruz 2027

A falta de que en las próximas semanas expiren los plazos de inscripción de grupos para el Carnaval 2027 y de presentación de propuestas al cartel anunciador de la edición dedicada a la Roma Imperial, el director artístico, Enrique Camacho, junto al concejal de Fiestas de Santa Cruz, Javier Caraballero, han apretado el acelerador para, antes de que muchos marchen de vacaciones, consensuar con los grupos de qué forma participarán en la elección de la reina, que se desarrollará el miércoles 17 de febrero.

De una pechada, los responsables de la organización celebraron un maratón de reuniones la tarde del lunes con los representantes de murgas, agrupaciones musicales, rondallas, grupos coreográficos y las comparsas que se quisieron sumar al margen del pulso que intentan echar a los responsables de la próxima edición.

Una gala con el protagonismo de los grupos

La conclusión que afecta a todas las modalidades del Carnaval es que el director artístico, Enrique Camacho, quiere que la gala de la próxima edición sea una exhibición del poderío de los grupos que protagonizan los concursos. Bajo esta premisa, y en el marco del 40 aniversario de la primera vez que se tematizaron las fiestas —que comenzó con Roma—, así como con la conquista de la calle con el baile del récord Guinness, que revolucionó la fiesta de la máscara, el responsable artístico apuesta por una gala de actuaciones conjuntas por modalidades y reivindicando la esencia.

Dos platos fuertes quedaron definidos. El primero, la recreación, cuarenta años después, del número conjunto que interpretaron las rondallas en la plaza de toros en 1987, bajo la dirección musical del célebre maestro Jesús Fariña y a instancias del entonces director de la gala, José Tamayo, de la canción 'Bendita mi tierra guanche', que acabó por poner de pie al público que desbordaba los tendidos del recinto taurino.

En esta oportunidad, el responsable del número será el maestro Israel Espino, en calidad de director de la rondalla ganadora del primer premio de Interpretación de la pasada edición.

Las murgas volverán a cantar juntas

Otro número conjunto de la gala lo protagonizarán las murgas.

Después de las tres últimas ediciones en las que el protagonismo ha recaído en la ganadora de Interpretación, con las diferencias que han marcado los criterios de la canción elegida —la dirección artística solicitó a los triunfadores de 2026, Trapaseros, recrear la Super Bowl, y la formación de Los Realejos, ante la imposibilidad de volver a reunir a los artistas que colaboraban en la canción, planteó otro tema para la gala—, Enrique Camacho logró el apoyo de la modalidad con un giro que reivindica su sello.

Las murgas volverán a cantar juntas en la gala, pero lo harán como una sola formación y reivindicando su estilo, sin disfrazarse de otra cosa. Con el añadido de que se asume una de las principales demandas del colectivo: actuarán en directo, más allá de que se grabe una base musical que incluya la percusión.

El consenso fue posible, en buena parte, porque Enrique Camacho no solo planteó una propuesta que atiende a las demandas históricas de las murgas, sino que estuvo defendida en la reunión por el mismísimo Alexis Hernández, maestro de ceremonias de las finales "a la americana" de murgas y, además, experto murguero. También estuvieron presentes en la reunión, que desbordó la sala de juntas y obligó a trasladarla al "patio de operaciones" de la entidad pública empresarial de la calle de La Noria, las letristas Raquel García y Gara García.

Las murgas se comprometen a aportar una nutrida representación para que esa formación final sea verdaderamente representativa de la modalidad reina de los concursos, mientras que la letra correrá a cargo de los tres letristas asistentes a la reunión y colaboradores del equipo de Enrique Camacho.

Fruto del entusiasmo, que deja en el olvido divisiones del pasado, hasta el presidente de Bambones auguró que su murga hará lo imposible por avalar este proyecto, siempre que se ajuste a lo presentado, mientras que algún portavoz de Diablos Locos advirtió de la necesidad de que todas las formaciones se impliquen para que el resultado no quede en una representación testimonial.

El argumento de la letra, que podría estar elaborado en septiembre para que los grupos tengan tiempo suficiente para ensayarlo, versará sobre la evolución de la murga en los últimos cuarenta años.

En las murgas infantiles se retomará también el número conjunto con el que Enrique Camacho se catapultó a la dirección artística en 2015, gracias a la brillantez de aquella actuación.

El conflicto con las comparsas

Mención aparte merecen las comparsas, inmersas —en el caso de las formaciones que ensayan en Santa Cruz— en un pulso con la organización para que mantenga cerrado el cupo en diez, con el posible riesgo de que Bella Mariana, que se estrenó con buen sabor de boca la pasada edición, pueda quedar fuera.

El malestar de la comparsa de la que salió Bella Mariana, con la complicidad de sus compañeras de Santa Cruz —incluso con la connivencia de Bahía Bahitiare, que volvió a Santa Cruz tras casi dos décadas "de prestado" en locales de La Laguna—, provocó que a la reunión no acudieran sus representantes, de manera que los miembros de la organización solo estuvieron acompañados por los portavoces de Río Orinoco, Tropicana y la propia Bella Mariana.

Preguntados la mayoría de los representantes de comparsas pr los motivos de su ausencia esgrimieron explicaciones que nada tiene que ver con el pulso que lanzan a la organización para que se cierre el cupo a diez y evitar la participación de Bella Mariana. Desde estar de vacaciones, a que la reunión se convocó tarde o que el tiempo se echó encima en unas comparsas y no pudieron llegar a tiempo a la cita, u otros que estaban en clase de percusión sin posibilidades de acudir a la reunión para preparar la gala.

El mensaje de la dirección artística quedó claro: la gala del próximo Carnaval pretende ser una exhibición del poderío y la fortaleza de sus grupos, lo que puede convertirla en la de mayor número de participantes de la historia.