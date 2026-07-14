¿Dónde ver la semifinal del Mundial en Santa Cruz de Tenerife? Estos son los puntos habilitados

La Roja volverá a hacer vibrar este martes a los españoles durante la semifinal del Mundialen el que se enfrentará a Francia.

Una cita especial si tenemos en cuenta las pocas veces que la Selección Española ha logrado llegar a esta fase de un Mundial, dos en su historia más reciente: en 2010, cuando ganó la competición y en este 2026.

Con un partido tan esperado, es normal que todo el mundo busque el mejor lugar para el que se espera que sea un partido prometedor y con la confianza de volver a competir por la copa en la final.

Pantallas gigantes

Para esta cita, Tenerife se ha volcado con la instalación de pantallas gigantes en varios municipios, pero, ¿quieres saber dónde ver el partido en Santa Cruz de Tenerife?

En la capital tinerfeña, el lugar escogido para proyectar la semifinal del Mundial es el Recinto Ferial.

Los jugadores de la selección se reúnen antes del inicio de uno de los partidos del Mundial. / RFEF

Desde las 20:00 horas, los seguidores de la Roja podrán animar a la Selección desde el exterior del Recinto, donde se ha instalado una pantalla gigante, que tendrá acceso gratuito hasta completar el aforo.

Al mismo tiempo, y debido a la coincidencia de la celebración del partido con la TLP Tenerife, quienes hayan pagado por acudir al evento tecnológico, también podrán verlo gracias a otra pantalla que se instalará en el interior.