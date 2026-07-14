La calle Pimentel de El Suculum estrena nuevo firme tras años de espera vecinal

La calle Pimentel, en El Suculum, luce desde esta semana un nuevo firme tras la culminación de las obras de asfaltado impulsadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz, una actuación que responde a una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos Los Pedacillos, presidida por José Francisco Rodríguez, que llevaba años reclamando la mejora del deteriorado estado de esta vía.

La intervención ha permitido renovar 116 metros lineales de calzada con una inversión de 27.091 euros, dentro del programa municipal Impulso Urbano, que contempla un lote de asfaltados de 80.000 euros para distintos núcleos del distrito Anaga.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que el Consistorio continúa cumpliendo el compromiso de actuar en aquellas calles donde las mejoras eran más necesarias, mientras que la concejala del distrito Anaga, Gladis de León, puso en valor la coordinación de las actuaciones para seguir atendiendo las necesidades de los diferentes pueblos y barrios del macizo.

Con la finalización de los trabajos en El Suculum, el Ayuntamiento prosigue ahora el resto del plan de asfaltados previsto para Anaga, que incluye actuaciones en Valleseco, Taganana y Almáciga, además de otras mejoras como la renovación del parque infantil de Los Campitos y la instalación de nuevas barandillas de seguridad.

La actuación en la calle Pimentel pone fin a una demanda largamente defendida por los vecinos de El Suculum y su asociación vecinal, que ven ahora resuelto uno de los principales problemas de conservac