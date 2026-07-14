El antiguo polideportivo de Los Gladiolos se transforma en un referente de deportes urbanos con una inversión millonaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un paso definitivo para transformar el antiguo polideportivo de Los Gladiolos en un referente de los deportes urbanos. La Junta de Gobierno Local del pasado lunes aprobó el expediente de contratación y los pliegos para ejecutar las obras de reforma, acondicionamiento y reconceptualización de esta instalación, un proyecto que supondrá una inversión cercana a los 1,6 millones de euros, financiada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y que contará con un plazo de ejecución de diez meses. La actuación será desarrollada por la empresa Ecocivil.

El proyecto permitirá recuperar un espacio actualmente en desuso para convertirlo en un complejo deportivo moderno, accesible y multifuncional, diseñado para responder a las nuevas demandas de la práctica deportiva y ofrecer alternativas más allá de las tradicionales canchas de fútbol o baloncesto.

El primer pumptrack de Santa Cruz

La principal novedad será la construcción del primer pumptrack de Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura específica para la práctica de disciplinas como BMX, skate, patinaje y patinete, cuya demanda ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Con esta actuación, la capital amplía su oferta de instalaciones dedicadas a los deportes de deslizamiento y crea un espacio complementario a los ya existentes en el parque de La Granja y la avenida de Anaga.

El recinto se distribuirá en tres áreas diferenciadas. La primera estará destinada al BMX y al pumptrack principal, e incorporará además una cancha de baloncesto 3x3 y un edificio de servicios con aseos, oficina y almacén. La segunda albergará un pumptrack de iniciación y entrenamiento al aire libre, concebido para usuarios de todas las edades y niveles. Finalmente, el proyecto contempla una tercera zona con una pista diáfana para patinaje, configurando un espacio versátil para la práctica de diferentes modalidades deportivas sobre ruedas.

Deporte, ocio y convivencia

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, destacó que esta actuación "supone recuperar una instalación que llevaba años sin uso para ponerla al servicio de la ciudadanía con un concepto completamente renovado, adaptado a las nuevas formas de practicar deporte y pensado para todas las edades".

La edil subrayó que el proyecto "va mucho más allá de la construcción de nuevas pistas, porque incorpora un modelo de instalación donde conviven deporte, ocio y espacios de encuentro, fomentando hábitos de vida saludables y ofreciendo nuevas oportunidades para que niños, jóvenes y familias disfruten de una práctica deportiva segura y de calidad".

Además de las zonas deportivas, el diseño incorpora áreas ajardinadas, espacios de sombra y puntos de estancia, favoreciendo la convivencia y la integración del complejo en el entorno urbano. El objetivo es que el recinto funcione no solo como una instalación deportiva, sino también como un espacio de encuentro para los vecinos del barrio.

Colaboración con los clubes

El Ayuntamiento prevé que las nuevas instalaciones sirvan también de apoyo al tejido deportivo local. Para ello, se promoverá la colaboración con los clubes de BMX, skate y patinaje, que podrán utilizar el recinto para entrenamientos y competiciones, contribuyendo además a dinamizar la actividad deportiva y al correcto uso de las instalaciones.

La gestión diaria contará con personal auxiliar encargado de la apertura y cierre del recinto, garantizando su mantenimiento y funcionamiento.