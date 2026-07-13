Cómo pagar la tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife: fechas, cartas de pago y bonificaciones

La tasa de basura de Santa Cruz de Tenerife se podrá pagar este año de forma obligatoria a partir de la notificación individual que el Ayuntamiento enviará desde el 20 de septiembre de 2026. La Corporación municipal ha aclarado que los recibos que ya figuran en la sede electrónica no obligan a abonar ahora el tributo, aunque sí permiten consultar la información y realizar un pago anticipado voluntario.

La confusión se produjo porque algunas cartas de pago aparecieron disponibles con una fecha límite anterior, pese a que el Ayuntamiento había anunciado que el cobro de la tasa se retrasaría al segundo periodo fiscal del año. Según el calendario fiscal municipal, el periodo de pago de la tasa de residuos de 2026 comenzará cuando cada contribuyente reciba la notificación oficial, que se enviará a partir del 20 de septiembre.

¿Es obligatorio pagar la tasa de basura antes de septiembre?

No. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sostiene que no existe obligación de pagar la tasa de basura antes de septiembre. Los documentos habilitados en la sede electrónica sirven para que la ciudadanía pueda conocer con antelación el importe y, si lo desea, adelantar el pago.

La notificación oficial se enviará de forma individual. Las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración la recibirán en papel a través de Correos, mientras que quienes sí están obligados a hacerlo por vía electrónica la recibirán por la sede electrónica municipal. Esa notificación marcará el inicio del periodo voluntario de pago, de acuerdo con los plazos previstos en la Ley General Tributaria.

¿Dónde consultar y pagar la tasa?

El pago anticipado voluntario y la consulta de la tasa pueden realizarse a través de la Oficina Virtual del Contribuyente, la sede electrónica municipal, los quioscos municipales, las oficinas de atención ciudadana y los canales de atención en línea habilitados por el Ayuntamiento. El Consistorio informó de que desde el 20 de mayo está disponible el procedimiento para consultar y, en su caso, pagar de forma anticipada la tasa de residuos.

Quienes no tengan domiciliado el pago de los tributos municipales deberán utilizar la correspondiente carta de pago. Con ese documento, el ingreso puede realizarse en las entidades bancarias colaboradoras: CaixaBank, BBVA, Santander, Cajasiete y Banca March.

Si el contribuyente no ha recibido la carta o necesita obtenerla de nuevo, puede hacerlo por los medios habilitados por el Ayuntamiento: web municipal, sede electrónica con o sin certificado digital, formulario de atención en línea, oficinas de atención ciudadana, quioscos interactivos y asistente virtual municipal.

¿Qué pasa con los recibos domiciliados?

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos en una entidad bancaria no tendrán que realizar el pago manualmente. En ese caso, el cargo se efectuará en la cuenta indicada dentro del periodo que corresponda.

La domiciliación de los tributos municipales permite acceder a una bonificación del 5%, según la información municipal facilitada para el calendario fiscal. Las nuevas solicitudes de domiciliación realizadas durante este ejercicio surtirán efecto a partir del año siguiente, es decir, en 2027.

¿Por qué sube la tasa de basura?

El Ayuntamiento vincula el incremento de la tasa a la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a los municipios a disponer de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para cubrir el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos. La ordenanza fiscal municipal ya recoge la denominación de tasa de gestión de residuos de competencia municipal.

En Santa Cruz, el incremento se sitúa en torno al 50% de media, según la información trasladada por el propio Ayuntamiento. El área de Hacienda sostiene que el aplazamiento del cobro obligatorio hasta septiembre busca facilitar la organización de los pagos a los contribuyentes.

Bonificaciones previstas

La tasa incluye varias bonificaciones. Las familias en situación de riesgo de exclusión social podrán acceder a una reducción del 50%. También se prevé un descuento del 10% para quienes separen la materia orgánica en el contenedor marrón, una vez completada su implantación, y una bonificación del 25% para inmuebles desocupados.

Además, se mantienen beneficios fiscales para familias numerosas y para viviendas situadas a más de 200 metros del contenedor más cercano, supuesto en el que la bonificación puede alcanzar el 50%.

La modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa ha sido recurrida por el grupo municipal socialista ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El PSOE sostiene que los cálculos del coste del servicio no están correctamente justificados y que la ordenanza no incentiva suficientemente el reciclaje. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la modificación responde a una obligación derivada de la normativa estatal de residuos.

¿Qué debe hacer ahora el contribuyente?

Los vecinos y empresas de Santa Cruz pueden consultar ya su información fiscal y, si lo desean, pagar de forma anticipada. Sin embargo, quienes prefieran esperar no tendrán obligación de abonar la tasa hasta recibir la notificación individual que se enviará a partir del 20 de septiembre.

Transcurrido el periodo voluntario que se abra con esa notificación, las deudas no pagadas entrarán en vía ejecutiva y podrán generar recargos, intereses de demora y costas. Por ello, el Ayuntamiento recomienda revisar los datos, conservar la carta de pago y utilizar los canales oficiales para resolver dudas.