Infraestructuras deportivas
Cuatro campos de fútbol de Santa Cruz de Tenerife contarán con sombra y energía solar gracias a una inversión millonaria
El Ayuntamiento licita la instalación de cubiertas con placas solares en los campos de fútbol de El Draguillo, El Sobradillo, El Tablero y Santa María del Mar.
Santa Cruz de Tenerife continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones deportivas con una inversión de 1,27 millones de euros destinada a la mejora de cuatro campos de fútbol municipales. La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó este lunes la licitación de las obras para instalar estructuras de sombra con sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en los campos de El Draguillo, El Sobradillo, El Tablero y Santa María del Mar.
La actuación, con un presupuesto de 1.274.776,10 euros, permitirá dotar a estas instalaciones de cubiertas que protegerán a deportistas, técnicos, familiares y espectadores frente al sol y la lluvia, al tiempo que incorporarán placas fotovoltaicas para generar energía destinada al autoconsumo de los propios recintos deportivos.
Con este proyecto, el Ayuntamiento persigue reducir el consumo eléctrico de las instalaciones municipales, avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente desde el punto de vista energético y seguir renovando unos equipamientos utilizados semanalmente por cientos de deportistas de todas las edades.
Mayor calidad en las instalaciones
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que esta inversión demuestra la apuesta del grupo de gobierno por mejorar las infraestructuras de los barrios y ofrecer servicios públicos de mayor calidad. Según indicó, cada euro destinado a modernizar equipamientos municipales repercute directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el funcionamiento de las entidades deportivas que desarrollan su actividad en estas instalaciones.
Bermúdez subrayó además que el Consistorio continúa ejecutando proyectos financiados con recursos propios y europeos para transformar la ciudad y mejorar los servicios públicos en todos los distritos, defendiendo una gestión basada en la ejecución de inversiones frente a la confrontación política.
Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que la actuación responde a una estrategia de mejora continua de las infraestructuras municipales, incorporando soluciones que incrementan el confort de los usuarios y reducen el impacto energético de los equipamientos públicos.
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