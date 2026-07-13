El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local

La decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de reforzar la vigilancia en Los Charcos de Valleseco mediante personal de seguridad privada ha abierto un nuevo frente con la Policía Local. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este lunes que el Consistorio está recurriendo a vigilantes privados para desarrollar funciones que, a su juicio, corresponden exclusivamente a los cuerpos policiales, por lo que exige que se respete el reparto competencial establecido en la legislación vigente.

El sindicato sostiene que la contratación de seguridad privada no puede traducirse en una sustitución de la Policía Local en el ejercicio de funciones de policía administrativa o de potestades sancionadoras. En su comunicado recuerda que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada limita las funciones de estos profesionales a la vigilancia y protección de bienes, instalaciones y personas, al control de accesos y a la comunicación de incidencias, sin atribuirles la condición de agentes de la autoridad.

Asimismo, invoca la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que reserva a la Policía Local el cumplimiento de las ordenanzas municipales y el ejercicio de las funciones de policía administrativa.

Las normas municipales respaldan la tesis del sindicato

CSIF fundamenta además su denuncia en el propio decreto municipal que regula el uso de Los Charcos de Valleseco. Ese documento atribuye expresamente a la Policía Local y a los Agentes del Medio Natural actuaciones como el precinto de equipos, la expulsión de quienes incumplan las normas de uso o el levantamiento de actas para la incoación de procedimientos sancionadores. El texto no asigna esas competencias al personal de seguridad privada.

Por ello, el sindicato advierte de que cualquier actuación que suponga formular denuncias administrativas, ejercer funciones coercitivas o sustituir a la Policía Local en el ejercicio de potestades públicas carecería de cobertura legal.

CSIF interpreta, además, que la contratación de vigilantes privados pone de manifiesto la falta de efectivos para cubrir este servicio con agentes municipales. Según la organización sindical, la medida se adopta en un contexto de conflicto laboral con la plantilla de la Policía Local, situación que, asegura, ha impedido disponer de voluntarios fuera de servicio para asumir este dispositivo extraordinario.

En consecuencia, exige al Ayuntamiento que refuerce la Policía Local con medios propios y garantice que las funciones reservadas legalmente a los agentes de la autoridad sean desempeñadas exclusivamente por quienes ostentan esa condición.

El Ayuntamiento justifica la medida por el vandalismo

La denuncia sindical llega apenas unos días después de que la concejala de Seguridad Ciudadana y del distrito Anaga, Gladis de León, anunciara un refuerzo de la vigilancia en Los Charcos de Valleseco para intentar frenar el incremento de los actos vandálicos registrados en este espacio litoral.

El Ayuntamiento ha optado por modificar el contrato de vigilancia de las instalaciones municipales para incorporar un servicio específico durante los meses de verano. Según explicó la edil, los fines de semana habrá vigilancia las 24 horas, mientras que de lunes a viernes el dispositivo permanecerá operativo únicamente durante el horario nocturno.

Desde el Consistorio se argumenta que esta decisión responde a los continuos daños sufridos por unas instalaciones inauguradas hace apenas dos años y que se han convertido en el punto del municipio con mayor número de incidencias por vandalismo.

Los desperfectos afectan principalmente a aseos, escaleras, barandillas, vallas y mobiliario urbano, cuya reparación ha obligado al Ayuntamiento a realizar actuaciones valoradas en cerca de 200.000 euros.

La Corporación recuerda que ya el pasado año reforzó la presencia de la Policía Local y anunció sanciones para quienes deterioraran las instalaciones. Sin embargo, los actos vandálicos han continuado produciéndose, especialmente durante las noches y los fines de semana, provocando reiteradas quejas de los usuarios de esta zona de baño.

Un espacio estratégico para el litoral capitalino

Los Charcos de Valleseco fueron abiertos al público hace dos años tras una inversión superior a 13,6 millones de euros, financiada mediante un convenio entre la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Las normas municipales atribuyen al Ayuntamiento la responsabilidad del mantenimiento, la limpieza, la seguridad y el correcto funcionamiento de este espacio, al tiempo que regulan los usos permitidos y facultan a la Policía Local y a los Agentes del Medio Natural para intervenir cuando se produzcan incumplimientos que puedan dar lugar a sanciones administrativas.

La controversia abierta por CSIF sitúa ahora el debate en el alcance real de las funciones que desarrollarán los vigilantes privados contratados por el Ayuntamiento. Mientras el Consistorio sostiene que el objetivo es prevenir nuevos actos vandálicos y proteger unas instalaciones muy castigadas desde su inauguración, el sindicato reclama que quede perfectamente delimitado que el personal de seguridad privada no sustituya en ningún caso a la Policía Local en el ejercicio de competencias reservadas por la ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.