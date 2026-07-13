Cinco meses sin poder aparcar por fuera de sus casas en Valleseco

Atrás queda el estruendo que estremeció a los vecinos de Naranjo Agrio a las cinco de la tarde del pasado 25 de marzo, cuando la tormenta Therese se dejó sentir en este núcleo, situado en la parte alta de Valleseco. El ruido fue provocado por el desplome de un muro que ocasionó, a su vez, la caída de varios coches por efecto dominó.

A Ezever Suigui le sorprendió ese momento cuando estaba subiendo la compra a casa de la madre de su pareja, donde se localiza la Casa Amarilla, una zona en la que viven una decena de familias que desde entonces no han podido aparcar sus vehículos junto a sus viviendas debido a las obras de mejora que ejecuta el área de Infraestructuras y Obras.

Aquel susto quedó grabado en el recuerdo de Rodolfo Machín, que reside en la zona desde hace más de veinte años y que se dio por satisfecho porque el desplome de los materiales solo afectó a siete vehículos y, sobre todo, porque no hubo que lamentar ningún herido.

Visita a las obras

En la mañana de este lunes, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el concejal de Infraestructuras y Obras, Javier Rivero; y la responsable del distrito Anaga y también del área de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, visitaron, además de Naranjo Agrio, en Valleseco, la zona de Valle Luis, que también se vio afectada por la borrasca del pasado mes de marzo.

Visita a las obras de emergencia que se llevaron a cabo en Anaga / Arturo Jiménez

En Valleseco se ejecuta la actuación de mayor entidad, con un presupuesto de 320.000 euros, destinada a la estabilización del talud y a la rehabilitación del acceso rodado a las viviendas. La obra está siendo ejecutada por Freyssinet, S.A., bajo la dirección facultativa de Cívica Ingenieros, y su finalización está prevista para el próximo mes de agosto.

La colaboración vecinal ha sido vital para resolver el acceso a los altos de Valleseco así como a Valle Luis

En Valle Luis se desarrolla una intervención por 220.000 euros para la fijación del talud y la rehabilitación del acceso peatonal a varias viviendas. La actuación ha permitido habilitar un segundo acceso gracias a la cesión de terreno por parte de un propietario particular, mejorando las condiciones de seguridad y evacuación de la zona. Los trabajos son ejecutados por Señalizaciones Tenerife, S.L., con dirección de obra de Cívica Ingenieros, y concluirán previsiblemente a finales de septiembre.

"Devolver la tranquilidad"

En ambos casos, Javier Rivero destacó que en cinco meses «devolvemos la tranquilidad a los vecinos de Anaga afectados por la borrasca Therese, gracias a su colaboración». El edil quiso agradecer especialmente «la colaboración de los dueños de los terrenos que cedieron su uso de forma inmediata y con toda la voluntad para poder hacer las obras sin problema».

Rivero subrayó la relevancia de la solución adoptada: «Los vecinos de las casas afectadas pueden vivir tranquilos», para recordar el compromiso adquirido por el alcalde desde el primer momento: «Salvar las viviendas porque vivir en los caseríos de Anaga es un derecho de sus vecinos, y en eso vamos a estar siempre junto a ellos». Después de cinco meses volverán a aparcar por fuera de sus viviendas.

En Azano-Portugal-Lomo Lirios, en Taganana, Conacon ejecutó una intervención de 204.789 euros para restituir varios muros de contención, reparar el firme en distintos puntos de la vía y reforzar la protección lateral, recuperando la funcionalidad y seguridad de este acceso, una obra que ya ha concluido.

De las cuatro mejoras en Anaga ya están listos muros de contención de Taganana y el acceso a la playa de Acapulco

También ha finalizado la reconstrucción del acceso a la playa de Acapulco, una actuación valorada en 44.994 euros, que ha permitido ejecutar una nueva escalera de hormigón y otra junto al muro de contención para devolver la accesibilidad a este enclave del litoral.

Estas cuatro obras forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en Anaga tras el paso de la tormenta, con las que el Consistorio reafirma su compromiso de recuperar las infraestructuras municipales y reforzar la protección de la población frente a fenómenos meteorológicos extremos, priorizando aquellas actuaciones que permiten restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los vecinos de la capital.