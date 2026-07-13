El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanza Bonos Consumo con menos unidades pero mayor aportación municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mejora su aportación en los bonos consumos para comprar en los distritos y recorta su colaboración en aquellos que se emitirán en octubre solo para los domingos. La sexta edición del programa, presentada este lunes por el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez; la responsable del área de Presidencia, Purificación Dávila, y el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, llegará con una oferta considerablemente menor de bonos que el pasado año, aunque incrementa la aportación municipal por cada uno de los bonos generales.

La campaña pondrá en circulación 20.800 bonos, frente a los 36.476 distribuidos en 2025, lo que supone una reducción cercana al 43%. Pese a ello, el Ayuntamiento mantiene una aportación económica de 250.000 euros, financiada mediante una subvención nominativa del área de Presidencia, con el objetivo de seguir impulsando el comercio de proximidad en un periodo tradicionalmente más débil para las ventas.

Este año se ofertan 16.000 bonos consumo para compras en los cinco distritos a lo que se suman 4.800 para los domingos, con una campaña que comienza con el Plenilunio, el primer fin de semana de octubre. La pasada edición, en 2025, se pusieron a la venta 21.144 Bonos Consumo Comercio y Restauración distribuidos entre los distritos de Anaga, Centro Ifara, Ofra Costa Sur, Salud La Salle y suroeste y 5.332 bonos destinados a la calle La Rosa, a los que se sumaron 10.000 bonos para los domingos.

El principal cambio afecta al Bono Consumo General, el que se puede gastar en cualquiera de los cinco distritos. Mantiene su valor nominal de 25 euros, pero modifica el reparto de la financiación. El ciudadano abonará 15 euros, mientras que el Ayuntamiento aportará 10 euros, frente a los 8,75 euros que financiaba en la edición anterior. En términos porcentuales, la contribución municipal pasa del 35% al 40%, mientras que el desembolso del comprador se reduce de 16,25 a 15 euros.

La consejera de la Sociedad de Desarrollo explicó que esta modificación responde a la voluntad de mejorar el incentivo para el consumidor tras escuchar las propuestas del sector comercial. "La aportación concretamente este año es mayor que otros años anteriores", señaló durante la presentación de la campaña, en la que destacó que el Ayuntamiento continúa adaptando el programa a las necesidades del tejido empresarial.

No obstante, ese incremento de la subvención por bono viene acompañado de una reducción importante del número de bonos disponibles, una circunstancia que permitirá llegar a menos consumidores que en la edición de 2025.

Desaparece el bono específico para La Rosa

Otra de las principales novedades de esta edición es la desaparición del Bono Consumo específico para la calle La Rosa, creado el pasado año para apoyar a los establecimientos afectados por las obras de remodelación de la vía.

Pérez explicó que esta modalidad no tendrá continuidad porque la calle será entregada durante el mes de julio, una vez concluyan los trabajos de urbanización. En su lugar, el Ayuntamiento prevé desarrollar a partir del mes de septiembre una campaña específica de dinamización comercial destinada a impulsar la actividad económica de la renovada calle. Mientras tanto, los establecimientos de La Rosa podrán adherirse a la campaña general de Bonos Consumo en igualdad de condiciones que el resto de comercios del municipio.

Menos Bonos Domingo y menor subvención por unidad

Los cambios también alcanzan a los Bonos Consumo Domingo, concebidos para incentivar las compras durante cuatro domingos consecutivos del mes de octubre, coincidiendo con uno de los periodos de menor actividad comercial antes de la campaña navideña.

En este caso, sin embargo, la aportación municipal no aumenta, sino que disminuye respecto al año pasado. Si en 2025 el Ayuntamiento financiaba 15 euros de cada bono de 25 euros (60%), en esta edición aportará 12,50 euros, exactamente la misma cantidad que desembolsará el consumidor.

También se reducirá de forma notable la oferta de esta modalidad. Los 10.000 Bonos Domingo de la pasada campaña pasan a ser 4.800, que podrán utilizarse durante los cuatro domingos consecutivos previstos en octubre.

Distribución por distritos

De los 20.800 bonos previstos para esta edición, 16.000 corresponderán a la modalidad general y se repartirán entre los cinco distritos del municipio en función del volumen de establecimientos comerciales abiertos. Centro-Ifara concentrará 7.500 bonos; Salud-La Salle, 4.400; Suroeste, 2.200; Ofra-Costa Sur, 1.500; y Anaga, 400. Los 4.800 restantes corresponderán a los Bonos Domingo.

Los establecimientos podrán adherirse a la campaña desde el 16 de julio, mientras que la ciudadanía podrá comenzar a adquirir los bonos a partir del 4 de agosto. Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro bonos generales, que podrán canjearse hasta el 2 de noviembre, fecha en la que concluirá la campaña.

Una política consolidada

Durante la presentación, el alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió que los Bonos Consumo han dejado de ser una medida excepcional nacida durante la pandemia para convertirse en una política pública consolidada de apoyo al comercio de proximidad.

Recordó que Santa Cruz fue el primer municipio canario en implantar este sistema en 2021 y aseguró que el programa ha sido posteriormente replicado por otros ayuntamientos y administraciones del Archipiélago. Según destacó, las últimas ediciones han alcanzado porcentajes de canje cercanos al cien por cien y han contado con la participación de cientos de establecimientos.

En la misma línea, Purificación Dávila subrayó que la subvención municipal pretende beneficiar tanto al tejido comercial como a las familias, al facilitar el acceso a descuentos en un momento especialmente sensible para la economía doméstica, como es la vuelta al colegio.

Por su parte, Abbas Moujir destacó que las cinco ediciones celebradas hasta la fecha han generado más de cuatro millones de euros de impacto económico en el municipio y puso esta iniciativa como ejemplo de colaboración entre la administración local y el sector comercial organizado. Un modelo que, a su juicio, ha contribuido a reforzar el pequeño comercio y que ha servido de referencia para campañas similares desarrolladas posteriormente en otros municipios de Canarias.