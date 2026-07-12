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Mejoras en seguridad vial en siete puntos de Santa Cruz de Tenerife: el lunes comienzan los trabajos

La primera intervención se centrará en la calle Marrero Torres del distrito Ofra-Costa Sur

Calle Marrero Torres, en Santa Cruz

Calle Marrero Torres, en Santa Cruz / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, iniciará a partir de este lunes, día 13, las actuaciones de mejora en materia de seguridad vial previstas en siete puntos del municipio, centrándose la primera intervención en la calle Marrero Torres, en el distrito Ofra-Costa Sur.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “con esta medida se pretende intensificar esfuerzos de cara a garantizar la seguridad de los peatones en una zona especialmente sensible como consecuencia de la presencia de un centro educativo”.

El regidor añade que con todo ello “se apuesta por optimizar la movilidad urbana y propiciar que Santa Cruz sea una ciudad cada vez más segura y accesible tanto para los viandantes como para los vehículos, haciendo extensivas estas intervenciones a otros puntos del municipio”.

Demandas vecinales

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, incide en que “estas obras pretenden dar respuesta a las demandas de los vecinos ante el riesgo de siniestralidad en una zona que cuenta con un elevado número de viandantes como consecuencia de la proximidad del CEIP Ágora, a lo que se suma la escasa visibilidad de la zona”.

En este sentido, destaca que se llevará a cabo una inversión 75.587 euros para una actuación que se centra en crear itinerarios accesibles, ampliando la zona de peatones, y potenciar la señalización luminosa en la zona escolar.

Plazo de un mes y medio

La obra correrá a cargo de Señalizaciones Villar y cuenta con un plazo de ejecución de mes y medio. Entre las intervenciones previstas figura la mejora de la seguridad peatonal de dicha vía con el refuerzo de la señalización vertical mediante la sustitución de las actuales señales de los pasos de peatones por otras luminosas con led. Esta misma tecnología se aplicará para las señales de advertencia de acceso a zona escolar. Además de estas acciones, se contempla la ampliación de las aceras del paso de peatones situado en la calle Marrero Torres.

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La intervención incluye también la renovación del firme de toda la vía y la extensión de una capa de rodadura, reforzando la señalización horizontal de la calle a través de la indicación de zona escolar y la señalización del límite de velocidad mediante marcas viales. Por otro lado, se incorporará pavimento táctil en los pasos de peatones existentes para mejorar la accesibilidad.

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