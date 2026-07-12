Dulce Caña de La Habana y Nijota revalidan sus títulos en el Festival de Habaneras de Santa Cruz

Dulce Caña de La Habana y la Agrupación Cultural Nijota revalidaron este sábado el título de campeones del Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife, al imponerse de nuevo en las modalidades de agrupaciones libres y de mayores, respectivamente, en una edición que reunió a 22 formaciones durante tres jornadas en la plaza de la iglesia de La Concepción, con motivo de las Fiestas del Carmen.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través del área de Fiestas desde 1993, volvió a confirmar el excelente momento que atraviesan ambas agrupaciones, que repiten el mismo palmarés alcanzado en 2025. Solo un año antes, en 2024, el triunfo correspondió a Dulce Caña de La Habana en la modalidad libre y a la Agrupación Folclórica Santo Ángel entre los grupos de mayores, mientras que la última victoria de Habana Vieja se remonta a 2023.

En la modalidad de agrupaciones libres, el primer premio fue para Dulce Caña de La Habana, mientras que Habana Vieja obtuvo el segundo puesto. Entre las agrupaciones de mayores, el máximo galardón recayó en la Agrupación Cultural Nijota, seguida por la Agrupación Folclórica Jariguo, que logró el segundo premio.

Premios individuales

El jurado también distinguió a las mejores voces solistas del festival. En la modalidad libre, el reconocimiento fue para Carlos Arbelo, integrante de Valbanera, mientras que en la categoría de mayores el premio recayó en Francisco Javier González, de la Agrupación Cultural Nijota.

Además, el galardón a la Mejor Canción Inédita fue para "Siempre Madre", interpretada por Habana Vieja, uno de los reconocimientos más valorados del certamen al premiar la creación de nuevas composiciones dentro de un género profundamente ligado a la tradición marinera de Santa Cruz.

El jurado estuvo integrado por Elisa Sonia Albertos Cedrés, música y directora de la Escuela Municipal de Música; Samuel Fumero, director del grupo Tigaray; y Daura Rodríguez Perera, música titulada y componente de la banda Unión y Amistad.

La tercera y última jornada estuvo dedicada a las agrupaciones libres, después de que el jueves abrieran el festival las agrupaciones de mayores y el viernes fuera el turno de las rondallas y agrupaciones lírico-musicales, en unas veladas presentadas por la periodista Mery Gorostiza.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, asistieron a distintas fases del festival, siendo este último el encargado de entregar los premios al término de la última jornada.

Con el fallo del jurado concluye uno de los actos más tradicionales del calendario estival de la capital, aunque las Fiestas del Carmen todavía reservan su cita más esperada. Será el próximo 16 de julio, cuando la imagen de la patrona de los marineros recorra las calles de Santa Cruz antes de protagonizar su tradicional embarque en el puerto capitalino.