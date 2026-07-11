El vandalismo obliga a Santa Cruz de Tenerife a vigilar Los Charcos de Valleseco las 24 horas los fines de semana

El vandalismo ha obligado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a vigilar los Charcos de Valleseco las 24 horas durante los fines de semana. El Consistorio chicharrero ha modificado el contrato de seguridad de las instalaciones municipales con el objetivo de dotar también a esta zona de baño de un servicio de vigilancia durante los meses de verano.

De esta forma, desde hace unos días, un vigilante se encarga de evitar que este acceso al mar en Valleseco sea constantemente vandalizado. Desde la Corporación local se han intentado sin éxito otras medidas para poner fin a los comportamientos incívicos en los Charcos, que afectan fundamentalmente a la zona de los aseos y al mobiliario urbano.

Tal y como se anunció en septiembre del año pasado, el Ayuntamiento intensificó la presencia policial y anunció que interpondría sanciones a todos aquellos que vandalizaran las instalaciones. Sin embargo, dichos actos se siguen produciendo, provocando el malestar de los bañistas que acuden diariamente a disfrutar de este acceso al mar próximo al centro de la capital.

Vandalismo en los baños de los Charcos de Valleseco. / Andrés Gutiérrez

Según indican fuentes municipales, este servicio de vigilancia se establecerá en principio durante los meses de verano. Los fines de semana, los vigilantes permanecerán en las instalaciones durante las 24 horas, mientras que el resto de los días, lo harán solo durante la noche.

Los Charcos de Valleseco se ha convertido en el punto del municipio con más incidencias por actos vandálicos contra el mobiliario urbano. Estos actos incívicos se producen sobre todo contra las escaleras, las barandillas, las vallas y los baños. Los últimos trabajos que ejecutó el área de Servicios Públicos para reponer los desperfectos supuso una inversión de casi 200.000 euros.

La ciudad cuenta con los Charcos desde hace dos años. Las obras se iniciaron en junio de 2021, tras décadas de lucha vecinal y a raíz del convenio firmado entre Puertos de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz para financiar el elevado coste de esta actuación, de más de 13,6 millones de euros.