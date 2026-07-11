Santa Cruz de Tenerife avanza en la remodelación del entorno de La Recova: un proyecto en dos fases con 3,1 millones de euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado el proyecto para acondicionar las calles aledañas al Mercado de Nuestra Señora de África. La obra se dividirá en dos fases de nueve meses de duración cada una, con una inversión de 3.132.468 euros.

La Fase 1 se centrará en el entorno inmediato a La Recova, abarcando las calles Darias y Padrón y la calle de Bethencourt y Molina, así como la rampa de acceso y las zonas de terrazas. Se priorizará el mantenimiento del acceso logístico de mercancías y la accesibilidad a las viviendas.

La Fase 2 estará centrada en el eje de la Rambla y sus conexiones. La intervención estará marcada en la calle José Manuel Guimerá, incluyendo la rambla central, las calzadas laterales y las zonas de estacionamiento y quioscos.

Modernización

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, asegura que “damos un paso fundamental para la modernización y la dinamización de una de las zonas más emblemáticas y con mayor actividad de Santa Cruz. Reafirmamos nuestro compromiso con la mejora del espacio público, la accesibilidad y el apoyo decidido a un entorno comercial tan vivo”.

Infografía del proyecto de peatonalización del Mercado Nuestra Señora de África. / E. D.

“Trabajamos para dejar un entorno mucho más atractivo y accesible que invite al paseo y al consumo, asegurando que el Mercado de Nuestra Señora de África y sus alrededores sigan siendo el corazón comercial y social de Santa Cruz”, manifiesta.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, apunta que “el arranque de la Fase 2 se ha programado de forma que se solape puntualmente con el cierre de la primera fase para aprovechar al máximo la disponibilidad de los equipos de demolición”.

Peatonalización

Con la peatonalización de la calle trasera al Mercado, Tarife manifiesta que “se ha tenido en cuenta que haya en todos los recorridos y áreas de estancia una buena visibilidad para dar sensación de seguridad y de confort”.

Se proyecta un diseño de plataforma única sin bordillos ni desniveles para priorizar por completo al peatón, integrando en este espacio el carril de bajada de la Avenida José Manuel Guimerá.

Mercado Nuestra Señora de África, situado en Santa Cruz. / .

Asimismo, en la trasera de La Recova se eliminará la escalinata existente para ser sustituida por una gran rampa accesible y ajardinada, mientras que el espacio liberado por los vehículos en la intersección de Darias y Padrón con Bethencourt y Molina se transformará en una gran plaza peatonal pensada para albergar eventos socioculturales con gran capacidad de público.

Otras actuaciones

Las actuaciones del proyecto incluyen la distribución de zanjas, tuberías, conductos, arquetas y el equipamiento específico de cada instalación. Además de los circuitos, báculos y luminarias de alumbrado público, así como la instalación de cuatro grupos de pilonas antiterrorismo en los accesos a las zonas peatonales.

Por el contrario, quedan excluidas las líneas eléctricas de media tensión y las generales de baja tensión, con la única excepción de aquellas destinadas a alimentar dos cuadros eléctricos de intemperie previstos para eventos e instalaciones temporales.