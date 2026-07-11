Feijóo apadrinará la candidatura de Carmen Pérez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife el 17 de julio

Alberto Núñez Feijóo será el encargado de apadrinar la candidatura de Carmen Pérez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. El presidente nacional del Partido Popular viajará a la Isla el próximo viernes 17 de julio para participar en el acto de presentación de la actual consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo como cabeza de cartel de los populares en la capital tinerfeña, apenas veinticuatro horas antes de la puesta de largo de todos los candidatos del PP a las capitales de provincia de cara a las elecciones locales de mayo de 2027.

La convocatoria, difundida por el PP de Santa Cruz a través de sus redes sociales, fija el acto a las 12:30 horas en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, con la presencia, además de Feijóo, del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez.

La visita del líder nacional despeja cualquier incógnita sobre una candidatura que hace apenas una semana seguía pendiente de oficialización. El jueves 16 Feijoo se traslada a Las Palmas de Gran Canaria para también presentar al actual consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, como candidato a la Alcaldía. Curioso: aspirante a dirigir la política municipal de Las Palmas a partir de 2027 ya fue alcalde, pero de Moya.

El pasado sábado, el presidente insular del PP, Lope Afonso, defendía públicamente que Carmen Pérez no era todavía la candidata oficial a la Alcaldía, sino únicamente la propuesta elevada por el comité electoral a falta de la ratificación de los órganos nacionales.

Un día antes de la presentación nacional

Sin embargo, la presencia de Feijóo en Tenerife un día antes del acto nacional previsto para presentar a los candidatos de las capitales de provincia convierte la cita de Santa Cruz en una puesta de largo con sello propio. Tal vez por aquello de que en Canarias siempre es una hora menos, el líder popular adelanta veinticuatro horas el estreno oficial de la aspirante santacrucera.

Con este movimiento, el Partido Popular cierra definitivamente el relevo de Carlos Tarife, todavía primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y candidato en las elecciones municipales de 2023, para situar al frente del proyecto municipal a una dirigente que hasta ahora ha desarrollado buena parte de su gestión al frente de la Sociedad de Desarrollo.

Cuarta candidata en cuatro elecciones

La designación de Carmen Pérez mantiene una tradición poco habitual en la política municipal santacrucera: el PP volverá a cambiar de cabeza de cartel. Desde la etapa de Cristina Tavío, los populares no han repetido candidato a la Alcaldía. Tras ella llegaron Zaida González en 2015, Guillermo Díaz Guerra en 2019 y Carlos Tarife en 2023. Ahora será Carmen Pérez quien asuma el reto de disputar el bastón de mando al nacionalista José Manuel Bermúdez.

La dirección regional y nacional del PP pretende aprovechar el próximo curso político para reforzar la proyección pública de su candidata antes de la cita con las urnas. De hecho, la previsión pasa porque, tras el verano, Carmen Pérez gane protagonismo dentro del grupo municipal y asuma un papel de mayor visibilidad institucional como antesala de una campaña electoral en la que el Partido Popular aspira a consolidarse como alternativa en la capital tinerfeña.