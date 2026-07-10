Santa Cruz de Tenerife se une al minuto de silencio por las víctimas del incendio en Los Gallardos

El Ayuntamiento de Santa Cruz se sumó este viernes al minuto de silencio convocado por la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la localidad almeriense de Los Gallardos, que ha causado al menos doce fallecidos, además de varios heridos y personas desaparecidas, según la información disponible hasta el momento.

La concentración, celebrada a las 11:00 horas a las puertas del Consistorio capitalino, ha reunido a representantes de la Corporación municipal y al personal del Ayuntamiento, que han querido expresar sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas, así como mostrar su solidaridad con todas las personas afectadas por este trágico suceso.

Al mismo tiempo, en la visita a las obras que se llevan a cabo en el Parque Viera y Clavijo, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto al concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, se sumaron al minuto de silencio.

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Minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. / E. D.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a las personas heridas, al tiempo que reconoce la labor de los servicios de emergencia y de todos los profesionales que continúan trabajando para atender las consecuencias de esta tragedia.