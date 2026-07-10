Santa Cruz de Tenerife refuerza las guaguas nocturnas por el concierto de Sting y las fiestas de Igueste

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará desde este viernes y durante el fin de semana el servicio nocturno de transporte público urbano en dos líneas de guaguas con motivo de la celebración del concierto de Sting en el parking del Palmetum y de las fiestas patronales de Igueste de San Andrés.

La medida, impulsada a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, afectará a las líneas 908 y 945 y tiene como objetivo facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes durante la celebración de los dos eventos.

Refuerzo por el concierto de Sting en el Palmetum

Coincidiendo con el concierto de Sting, previsto para esta noche en el Palmetum de Santa Cruz, se ampliará el servicio nocturno de la línea 908, que conecta el Intercambiador con Ofra.

El refuerzo se realizará a través de Titsa, empresa concesionaria del servicio, y funcionará a demanda para garantizar el transporte de los usuarios una vez finalizado el evento.

Además de este refuerzo específico, los asistentes al concierto también podrán utilizar la oferta de servicios tardíos y nocturnos de las líneas 905, 906, 970, 971, 972, 974 y 975.

Servicio especial para Igueste de San Andrés

El dispositivo de movilidad también incluirá un refuerzo para las fiestas patronales de Igueste de San Andrés, que se celebran este fin de semana.

El sábado se incorporará una expedición especial de la línea 945 a las 22:30 horas, con salida desde Muelle Norte, parada 9167, y destino a Igueste de San Andrés.

El domingo se reforzará una salida a las 04:30 horas desde Igueste de San Andrés, parada 1726, con destino al Intercambiador.

Dos microbuses para atender la demanda

Estos servicios especiales se prestarán mediante dos microbuses de 7,8 metros, con capacidad para 26 plazas cada uno.

El Ayuntamiento señala que el uso de estos vehículos permitirá evitar problemas de maniobrabilidad en determinados tramos y atender de forma más adecuada la demanda prevista durante las fiestas.