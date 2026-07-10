Santa Cruz de Tenerife recuperará el Parque Viera y Clavijo en febrero tras 20 años cerrado: la primera fase de la obra encara la recta final

Las obras de la primera fase de la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, emblemático espacio de Santa Cruz de Tenerife cerrado desde hace más de 20 años, concluirán en diciembre. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, cuya intención es abrir ya al público entre febrero y marzo de 2027 toda la zona exterior del parque, que incluye los jardines, el área infantil y la plaza, así como el edificio principal para que los ciudadanos puedan visitarlo. Y con el parque formando ya parte de la ciudad, se iniciará, a lo largo del próximo año, la implantación "de manera progresiva" del primer centro cultural CaixaForum de Canarias. También en 2027, y según lo explica el Consistorio, comenzarán las obras de la segunda fase, que incluye el derribo del Teatro Pérez MInik, la construcción de un auditorio y la mejora de todo el espacio hasta el Hotel Escuela.

Los trabajos que se ejecutan actualmente en el Viera y Clavijo, que corresponden a la primera fase del proyecto, es decir, a la rehabilitación del edificio principal y a la mejora de los exteriores y jardines, encaran la recta final. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero (CC), y la presidente del Cabildo, Rosa Dávila (CC), visitaron ayer el parque para comprobar el estado de las mismos y para informar de que ya solo quedan unos meses para que los chicharreros y los visitantes puedan volver a disfrutar de este espacio. El regidor capitalino destacó que se trata de uno de los proyectos más ilusionantes de la ciudad, pues, y según indicó, no solo se rehabilita y recupera, tras largos años de espera, un ámbito histórico de Santa Cruz sino que, además, éste se convertirá en sede del primer centro cultural CaixaForum del Archipiélago.

Visita a las obras del Viera y Clavijo / María Pisaca

"Este centro cultural situará a Santa Cruz de Tenerife entre las grandes capitales culturales españolas y europeas, pues traerá exposiciones, actividades y talleres que no veríamos en esta tierra de otra manera. España solo cuenta con siete CaixaForum y uno de ellos estará en nuestra ciudad. Es una marca consolidada que solo las grandes capitales tienen. El Viera y Clavijo será un referente desde el punto de vista arquitectónico y también como centro cultural", resaltó José Manuel Bermúdez.

Por su parte, Rosa Dávila anunció que el Cabildo de Tenerife también formará parte de este gran proyecto, colaborando con la financiación de la segunda fase, en concreto, con la construcción del nuevo auditorio. Éste costará siete millones de euros y se ubicará en el espacio que actualmente ocupa el ruinoso Teatro Pérez Minik, que será derribado. El denominado Auditorio Pérez Minik se construirá bajo rasante y también contará con un "pequeño" aparcamiento.

La financiación de la primera fase, con una inversión de 17 millones de euros, ha corrido a cargo del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento. Dicha fase, cuya ejecución se inició en junio de 2023, hace ya tres años, finalizará antes de que acabe 2026 e incluye la rehabilitación del antiguo colegio de La Asunción así como la mejora de las zonas exteriores. Así lo explica el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, quien insiste en que el Ayuntamiento intentará abrir en febrero el parque a los ciudadanos, de manera que estos puedan disfrutar de las zonas exteriores, que "incluyen los jardines, un área infantil, y una plaza infinity desde la que se podrá observar el mar y en la que se instalará una cafetería", y puedan visitar ya el edificio rehabilitado.

Estado actual del Teatro Pérez Minik, en el Parque Viera y Clavijo. / María Pisaca

Eventos

"Con el parque ya abierto, CaixaForum se irá instalando progresivamente en el antiguo colegio de La Asunción, edificio que, además, cuenta con una cubierta en la que se podrán celebrar diferentes eventos. De forma paralela, el próximo año licitaremos e iniciaremos los trabajos de la segunda fase, la construcción del auditorio, que incluirá la recuperación de toda la zona de jardines que llega hasta el Hotel Escuela. Pero el parque podrá permanecer abierto mientras estos otros trabajos se realizan", aclaró Javier Rivero. Éste destacó que gracias a este proyecto, Santa Cruz de Tenerife contará con el "mayor parque cultural de Canarias".

El arquitecto Fermando Menis, responsable de esta rehabilitación, admitió ayer que éste ha sido un proyecto "tremendamente complicado y costoso en cuanto a horas de trabajo". "Estamos hablando de un edificio que fue muy bien construido pero que, después, fue maltratado durante más de treinta años. Y hemos querido tener en cuenta todas las capas del tiempo, todos los detalles, arquitectónicos y emocionales, como la habitación en la que las monjas se reunían con los padres para hablar de las notas de sus hijas. Hemos utilizado como referencia la rehabilitación del Museo Histórico de Berlín", comentó Menis. Éste también apuntó que durante las excavaciones se han encontrado diferentes sorpresas, como un aljibe. "Estamos muy contentos con el resultado y ya pronto Santa Cruz recuperará este parque", concluyó.