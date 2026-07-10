La accesibilidad mejora en La Salud con la sustitución de escaleras por rampas

"Este chico sí lo veo yo de alcalde". Es el comentario que hace María sobre el concejal de Infraestructuras de Santa Cruz, una de las vecinas que sobre las diez y media de la mañana espera en la plaza de las Mil Viviendas de La Salud, donde se trasladará una comitiva de políticos de la capital y del Cabildo.

"La presidenta está de ruta hoy por Santa Cruz", comenta otro de los miembros de la 'embajada' en referencia a que después de La Salud Rosa Dávila se trasladaría al Parque Cultural Viera y Clavijo para interesarse por el avance de los trabajos según obra e ingenio del arquitecto Fernando Martín Menis.

Poco antes de las once de la mañana y bajo una solajera considerable, se adentran el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y luego la presidenta del Cabildo, como si no hubieran llegado tarde sobre el horario previsto. Ya en el lugar, cierta incertidumbre planea en el ambiente. Todos los técnicos y políticos se pertrecharon de sus correspondientes chalecos de obra salvo precisamente la presidenta Dávila y la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso. Aunque ya se sabe por quién era la preocupación principal, mientras el regidor resta importancia al hecho de tener chaleco porque la foto se desarrolla en la plaza, fuera de zonas de riesgo.

Adiós escaleras; bienvenidas rampas

Delante de un panel con planos aéreos de la obra que se desarrolla en el barrio de La Salud, "por encima del Ancla", como precisa Bermúdez, y con todos uniformados, alcalde de Santa Cruz y presidenta del Cabildo dan la palabra al concejal Javier Rivero para que contextualice la visita que bien se podría simplificar en adiós a las escaleras; bienvenidas rampas. "Todos cumplimos años y es necesario facilitar la accesibilidad", había advertido previamente el regidor municipal.

Javier Rivero se viene arriba. "Se está actuando del Ancla 'pa'rriba' y los trabajos se centran en la plaza de las Mil Viviendas así como en las viviendas unifamiliares donde se ejecuta un plan de renovación que tiene un presupuesto de 5,5 millones de euros y está costeado a partes iguales con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz". "Ahora mismo se interviene en las calles comprendidas entre Tacoronte y Güímar".

El concejal de Infraestructuras y Obras destaca que la actuación no solo se limita al cambio de escaleras por rampas, sino que anuncia una transformación que comenzará a ser patente en el barrio a partir de las próximas semanas gracias a la colocación de un nuevo pavimento, y se atreve a definirlo moderno y que tendrá colorido. Es más: toda la plaza se levantará y cambiará su fisionomía con una nueva zona de juegos para niños, que estará techada, además de un área de calistenia.

Los trabajos que se desarrollan por la parte alta de la plaza de las Mil Viviendas se prevé que estén finalizados antes de que acabe el año, mientras que el resto de la obra podría estar listo en junio o julio de 2027, 'año electoral'. Rivero anuncia que incluso se podría acabar antes del plazo gracias a la implicación de la empresa adjudicataria de los trabajos.

La transformación vista por los vecinos

Antes de que tomara la palabra el alcalde, Fátima Campos, que se mudó de la Cuesta de Piedra al barrio de La Salud hace más de treinta años, cuenta a viva voz que fue comenzar las obras y ella mejorar de los dolores en las rodillas, y eso casi sin que todavía estuvieran operativas las rampas que desde que acabaron de fraguar ella transita para llegar a su casa.

Bermúdez se refirió a la obra de accesibilidad y mejora de la plaza de las Mil Viviendas y su entorno como "una obra ejemplar para todos los barrios de Santa Cruz, caso de Somosierra, García Escámez y Tío Pino". Precisó que después de la visita a este último enclave firmó una instrucción dirigida al área de Movilidad para que se desarrolle un proyecto que adapte la zona a las características de una población que ha crecido y envejecido.

"Estamos ante un ejemplo de transformación urbana", incidió Bermúdez, que agradeció la colaboración de la presidenta del Cabildo porque la institución costee la mitad de los 5,5 millones que cuesta este cambio, del que Rosa Dávila elogió el envejecimiento activo y la calidad de vida que supondrá. "Estamos ante una reforma extraordinaria gracias a un proyecto ambicioso que se desarrolla en uno de los barrios más populosos de Santa Cruz".

De nuevo Fátima, en los corrillos propios al término de las comparecencias de los políticos más enfrascados en grabar 'totales' para luego salir en las teles y las radios, agradece los trabajos y los avances que supone quitar las escaleras. "Es fundamental; mira, mi niño, ayer mismo bajé a coger la guagua y casi no llego porque todavía hay escaleras por ahí".

Hasta la plaza de las Mil Viviendas bajó Ramona Pedrosa. Ella vive en el primero y la ventana de su salón da para la plaza, así que cuando vio a todos los políticos bajó. "Yo nací aquí", asegura, para precisar que ha pasado toda su vida en el barrio de La Salud, primero en la parte baja hasta que se mudó a su vivienda actual cuando hace más de cincuenta años que les dieron las casas.

"Esto va a quedar estupendo", aventura, para admitir que todas las obras provocan molestias, pero... "esta es una de las plazas más bonitas; aquí salimos a dar vueltas por la tarde". "La obra de quitar escaleras para poner rampas hacía mucha falta; ahora toca aguantar las molestias, que ya queda poquito", dice confiada en la palabra de los políticos.

Bermúdez insiste en que el nuevo barrio de La Salud que se comenzará a ver en unas semanas será el modelo que se aplicará en el resto de enclaves de la capital, barrios para la comodidad de sus vecinos.