Muñecos vudú, lápidas y hasta una persona vestida de aviador: los objetos más raros que han encontrado los trabajadores de limpieza junto a los contenedores de Santa Cruz de Tenerife

Los trabajadores del servicio de limpieza de Santa Cruz de Tenerife han visto prácticamente de todo junto a los contenedores. Camas, juguetes, objetos íntimos, animales de mentira, restos en mal estado e incluso escenas que, a primera vista, parecían sacadas de una película. Así lo han contado en un vídeo difundido por el concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, que ha preguntado al personal de Valoriza cuál ha sido el objeto más extraño que se han encontrado durante su jornada.

El resultado es una mezcla de anécdotas sorprendentes y aviso ciudadano: no todo puede abandonarse junto a un contenedor y, para deshacerse de muebles o enseres, Santa Cruz cuenta con un servicio gratuito de recogida.

Un muñeco vudú de un metro y una paloma atada

Una de las respuestas más llamativas la ofrece un trabajador que asegura haberse encontrado hace poco con un muñeco vudú de aproximadamente un metro de alto, con la cabeza cortada y una paloma atada.

La escena, por insólita, resume el tipo de situaciones con las que pueden toparse los operarios durante la recogida de residuos. No se trata solo de muebles viejos o electrodomésticos abandonados: a veces aparecen objetos que sorprenden incluso a quienes están acostumbrados a recorrer diariamente las calles de la ciudad.

De una serpiente de juguete a una lápida en Anaga

Otra trabajadora cuenta que lo más raro que ha visto fue una serpiente de juguete que llegó a asustarla al encontrarla junto a los residuos.

También hay quien recuerda haberse topado con una lápida en el entorno del parque rural de Anaga, uno de los ejemplos más desconcertantes del vídeo. Entre las respuestas aparece además un satisfyer, mencionado por una de las trabajadoras como uno de los hallazgos más inesperados durante el servicio.

Ruidos dentro de un contenedor

Otra de las historias más llamativas tiene como protagonista a un trabajador que llegó a una isla de contenedores y comenzó a escuchar ruidos procedentes del interior. Al abrir la tapa, según relata, encontró dentro a una persona vestida de aviador.

En otra ocasión, una trabajadora se encontró con una figura asomada a un contenedor que parecía una persona. También se menciona el caso de un hombre tendido a lo largo de los contenedores, aparentemente ebrio, que en un primer momento dio la impresión de estar muerto.

Camas junto a los contenedores

Los enseres voluminosos también son habituales. Uno de los trabajadores afirma haberse encontrado camas en buen estado, "incluso mejores" que la suya, hasta el punto de bromear con que no se las llevó "de milagro".

En el vídeo también se cita el hallazgo de un contenedor lleno de bichos blancos, otro ejemplo de los problemas de salubridad que pueden generarse cuando se depositan residuos de forma incorrecta o fuera de los canales establecidos.

Cómo pedir la recogida gratuita de enseres en Santa Cruz

Más allá del tono anecdótico, el mensaje final de Tarife es claro: los enseres no deben dejarse junto a los contenedores sin aviso previo. Para evitar acumulaciones, problemas de limpieza y molestias en la vía pública, el Ayuntamiento recuerda que existe un servicio específico de recogida gratuita de enseres.

Las personas que necesiten deshacerse de muebles, colchones u otros objetos voluminosos deben llamar al teléfono 922 22 48 49, el número habilitado para solicitar la recogida en Santa Cruz de Tenerife.

La recomendación municipal es utilizar este servicio antes de abandonar objetos en la calle. De esta forma, se facilita el trabajo de los equipos de limpieza, se evita la imagen de suciedad en los barrios y se mejora la convivencia en el espacio público.

Los objetos más raros encontrados por los trabajadores de Valoriza sirven así como reclamo para un mensaje sencillo: antes de dejar un enser junto a un contenedor, hay que pedir su recogida.