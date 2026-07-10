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Colchonetas acuáticas en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuenta desde esta semana con colchonetas acuáticas que podrán utilizarse desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche

Apertura del parque acuático Ocean Play en Las Teresitas

Apertura del parque acuático Ocean Play en Las Teresitas

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Apertura del parque acuático Ocean Play en Las Teresitas / Arturo Jiménez

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuenta desde esta semana con colchonetas acuáticas, que estarán disponibles todos los días de la semana, en horario de ocho de la mañana a diez de la noche.

Esta nueva actividad se denomina Oceanplay y ha sido autorizada por la Dirección General de Costas, pues el Ayuntamiento chicharrero desconocía la existencia de este pequeño parque acuático en Las Teresitas.

Los responsables de este espacio para la "diversión en el mar" destacan que se trata de una propuesta de ocio con colchonetas, obstáculos y zonas de juego para "disfrutar en familia, con amigos o en grupo".

Explican que el parque acuático cuenta con monitores y con todas las medidas de seguridad necesarias para que la experiencia sea "divertida y controlada". Anuncian que con motivo de la apertura, se han establecido "precios especiales": 5 euros por 25 minutos para los residentes en Santa Cruz de Tenerife y 7 euros para aquellos que no sean residentes.

"También estará disponible la opción All Day, que costará 20 euros y que permitirá a los bañistas tener acceso al parque durante todo el día. Oceanplay es una nueva alternativa de ocio acuático para disfrutar del verano en uno de los espacios más emblemáticos de Santa Cruz", señalan los responsables de las colchonetas.

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Este parque acuático se sitúa en la parte final de la playa, junto a la zona deportiva habilitada por el Ayuntamiento de la capital chicharrera. En dicha zona, los más deportistas pueden jugar al tenis o al vóley playa, y también cuentan con una pista de waterpolo en el agua. Asimismo, el Consistorio chicharrero quiere incorporar nuevas disciplinas, como la vela y el piragüismo. Para ello se instalarán siete contenedores destinados al almacenaje de material deportivo.

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